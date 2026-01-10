Городовой / Город / Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Hyundai держит завод в Петербурге «про запас»: что мешает корейцам отпустить российский актив Город
Кунсткамера была розовой, Главный штаб — серым: кто чаще всех менял масть в Петербурге Город
Неожиданный поворот: кто заберёт горы мусора с новых станций петербургского метро Город
Смертельное увлечение: после трагедии с подростком-зацепером следователи ищут виновных Город
Вместо сырых теперь ем мандарины во фритюре: 5 минут и вкусовые сосочки взорвутся Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку

Опубликовано: 10 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку
Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жильцы многоэтажного дома столкнулись с неудобствами из-за скопившихся бытовых отходов.

Жители Санкт-Петербурга отмечают проблемы с регулярным вывозом мусора на Московском проспекте. Одна из местных жительниц Анна, рассказала изданию 78.ru, что у дома номер 40 отходы скапливаются, и контейнерная площадка часто остается неубранной. По её словам, жители вынуждены самостоятельно поддерживать чистоту около многоэтажки.

Анна недовольна сложившейся ситуацией:

«Что это за безобразие? Такой большой мусор я не собираюсь поднимать, а то, что поменьше, я поднимаю. Дворника практически не вижу. Сейчас у нас он постоянный, но приходит к 11-12 часам. У нас разве офис тут?», — сказала она.

По заявлениям жителей, складированные отходы стоят около дома до позднего утра. Многие уверяют, что вынуждены сами наводить порядок, так как коммунальные службы не справляются вовремя. Массовые обращения поступают именно от проживающих на Московском проспекте.

Ранее в городе уже поднимался вопрос о наледи на крышах, который также вызывал недовольство среди горожан.

В социальных сетях люди продолжают обсуждать вопросы чистоты, уборки и состояния городских дворов. Жители призывают коммунальные службы оперативнее реагировать на их обращения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью