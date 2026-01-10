Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку

Жители Санкт-Петербурга отмечают проблемы с регулярным вывозом мусора на Московском проспекте. Одна из местных жительниц Анна, рассказала изданию 78.ru, что у дома номер 40 отходы скапливаются, и контейнерная площадка часто остается неубранной. По её словам, жители вынуждены самостоятельно поддерживать чистоту около многоэтажки.
Анна недовольна сложившейся ситуацией:
«Что это за безобразие? Такой большой мусор я не собираюсь поднимать, а то, что поменьше, я поднимаю. Дворника практически не вижу. Сейчас у нас он постоянный, но приходит к 11-12 часам. У нас разве офис тут?», — сказала она.
По заявлениям жителей, складированные отходы стоят около дома до позднего утра. Многие уверяют, что вынуждены сами наводить порядок, так как коммунальные службы не справляются вовремя. Массовые обращения поступают именно от проживающих на Московском проспекте.
Ранее в городе уже поднимался вопрос о наледи на крышах, который также вызывал недовольство среди горожан.
В социальных сетях люди продолжают обсуждать вопросы чистоты, уборки и состояния городских дворов. Жители призывают коммунальные службы оперативнее реагировать на их обращения.
