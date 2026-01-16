Городовой / Город / Госдума пророчит конец WhatsApp* в России: блокировка на горизонте 2026
Госдума пророчит конец WhatsApp* в России: блокировка на горизонте 2026

Опубликовано: 16 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Госдума пророчит конец WhatsApp* в России: блокировка на горизонте 2026
Городовой ру

Депутат Андрей Свинцов, занимающий пост заместителя главы комитета Государственной думы по вопросам информационной политики, сообщил, что мессенджер WhatsApp прекратит функционировать в России в 2026 году. Он отметил в интервью, что решение о полной блокировке приложения может быть принято надзорным ведомством, и считает такое развитие событий оправданным, особенно в период проведения выборов.

Свинцов объяснил, что столь жёсткие действия связаны с тем, что WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Он подчеркнул:

«Вот такие жёсткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — заявил депутат.

По словам Свинцова, немало людей из его окружения уже давно отдали предпочтение другим мессенджерам, в том числе Telegram и Max. Ранее регулятор выдвинул WhatsApp определённые условия для дальнейшей работы.

Компания Meta, в составе которой находится указанный мессенджер, в Российской Федерации внесена в список экстремистских организаций. Свинцов отметил, что этот факт служит одной из причин для возможного запрета на использование WhatsApp в стране.

Автор:
Юлия Аликова
Город
