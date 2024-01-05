Гости будут нахваливать весь вечер: утка в этом маринаде станет главным украшением праздника

Запечь вкусную утку в духовке намного сложнее, чем курицу. Часто мясо получается жестким и сухим. Впрочем, если замариновать птицу по рецепту от шеф-повара Андрея Сулимы, то результат будет идеальным. Блюдо станет главным украшением праздничного стола.

Понадобятся следующие продукты:

утка — 1 шт.,

лимон — 1 шт.,

апельсин — 3 шт.,

соевый соус — 50 г,

бадьян — 3 шт.,

корица — 1–2 палочки,

мед — 3 ст. л.,

сахар — 3 ст. л.,

кунжутное или оливковое масло — 3 ст. л.,

соль, перец — по вкусу.

Соевый соус нужно смешать с соком цитрусовых. Добавить бадьян, корицу, цедру от трех апельсинов, сахар, мед и перемешать. Все вместе проварить на плите и остудить. Затем влить кунжутное или оливковое масло.

«Утку обработать, убрать лишние волосы, посолить, поперчить снаружи и изнутри. Натереть маринадом и отправить в холодильник на сутки. Затем завернуть в сначала пергамент, а потом в фольгу. Запекать час–полтора при температуре 160 градусов. Далее достать птицу, положить на тот же пергамент. Сделать температуру духовки 180–190 градусов и запекать до красивого светло-коричневого колера примерно 10–15 минут. Нужно смотреть, чтобы утка не сгорела, маринад быстро поджаривается», — уточнил шеф-повар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Matthias Stolt / CHROMORANGE/globallookpress.com