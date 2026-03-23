Готовлю на Пасху только по этому рецепту: добавляю одну хитрость — и кулич становится в 10 раз вкуснее

Эти куличи получаются невероятно мягкими, ароматными и по-настоящему особенными.

Всё дело в маленьком секрете внутри — сладкой масляной прослойке, которая во время выпечки тает и пропитывает тесто. В итоге мякиш выходит нежным, слегка слоистым и очень сочным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты

молоко — 200 мл, дрожжи свежие — 25 г, сахар — 100 г + 150 г, соль — щепотка, яйцо — 1 шт + желток, сливочное масло — 120 г + 50 г, растительное масло — 2 ст. л., коньяк — 1 ст. л., мука — 500 г, ванилин — 1 пакетик, изюм — 2 горсти

Приготовление

Сначала я делаю опару. В тёплом молоке растворяю дрожжи, добавляю немного сахара и муки, перемешиваю и оставляю на 15-20 минут, чтобы появилась пышная «шапочка».

В миску просеиваю муку, добавляю мягкое сливочное масло и перетираю. Вливаю опару, добавляю яйцо, желток, сахар, соль, ванилин, растительное масло и коньяк. Замешиваю мягкое, слегка липкое тесто.

Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа. После подъёма аккуратно обминаю и даю подойти ещё раз — так куличи будут особенно воздушными.

Параллельно подготавливаю начинку. Изюм замачиваю в тёплой воде, затем обсушиваю. Сливочное масло перетираю с сахаром — получается та самая сладкая крошка.

Подошедшее тесто раскатываю в пласт, равномерно распределяю крошку и изюм, затем сворачиваю в рулет. Нарезаю на кусочки и выкладываю в формы, оставляя немного места. Даю постоять ещё 30 минут.

Выпекаю при 180°C около 15 минут, затем уменьшаю до 170°C и готовлю ещё примерно 20 минут до румяности. Даю куличам немного остыть и разрезаю — внутри получается мягкий, ароматный мякиш с нежной сладкой прослойкой.

Примерное время приготовления: 2,5 часа

