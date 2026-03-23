Бабуля в деревне жарила сырники только так: Нежные, пышные - попробуйте повторить рецепт

Опубликовано: 23 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Бабуля в деревне жарила сырники только так: Нежные, пышные - попробуйте повторить рецепт
Бабуля в деревне жарила сырники только так: Нежные, пышные - попробуйте повторить рецепт
Приготовление сырников по деревенскому рецепту.

Приготовление сырников - занятие, казалось бы, несложное. Но у некоторых хозяек они никак не получаются идеальными - нежными, сочными, слегка влажными. Секрет - в правильных пропорциях продуктов, бабушки из деревни готовят по ним годами и всегда получают эталонное блюдо.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как готовить сырники, чтобы они точно получились идеальными.

Для приготовления вкусных сырников по деревенскому рецепту нужно:

  • 400 г творога;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 5 ст. л. муки;
  • щепоть соли.

Приготовление вкусных сырников по шагам

  1. Первое, что нужно сделать, - выбрать "правильный" творог. Он должен быть жирным, в идеале - деревенским, так сырники получатся слегка влажными, сочными. Из сухого покупного или обезжиренного творога блюдо будет совсем не таким, как хотелось бы.
  2. Творог необходимо протереть через сито, чтобы не было крупинок. Можно воспользоваться и блендером, но у бабушек в деревне раньше точно не было такой техники, а сырники всегда получались максимально вкусными.
  3. К творогу добавляем сахар и соль, промешиваем ложкой.
  4. Теперь вбиваем сырые яйца, мешаем, пока творожная масса не станет однородной.
  5. Не переставая перемешивать, всыпать частями муку. Должна получиться достаточно густое творожное тесто.
  6. На столе, присыпанном мукой, сформировать сырники и отправить их на сковородку, которую предварительно разогрели с маслом.
  7. Жарить сырники будем с 2 сторон, первую сторону прогреваем под крышкой, так сырники точно внутри прожарятся.

Подавать вкусные сырники хорошо с холодной сметаной, смешанной с джемом или вареньем. Идеальный вариант сытного завтрака. Готовьте сразу больше, домашние точно съедят всё и будут просить добавку.

Автор:
Марина Котова
