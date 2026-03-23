Бабуля в деревне жарила сырники только так: Нежные, пышные - попробуйте повторить рецепт

Приготовление сырников - занятие, казалось бы, несложное. Но у некоторых хозяек они никак не получаются идеальными - нежными, сочными, слегка влажными. Секрет - в правильных пропорциях продуктов, бабушки из деревни готовят по ним годами и всегда получают эталонное блюдо.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, как готовить сырники, чтобы они точно получились идеальными.
Для приготовления вкусных сырников по деревенскому рецепту нужно:
- 400 г творога;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 5 ст. л. муки;
- щепоть соли.
Приготовление вкусных сырников по шагам
- Первое, что нужно сделать, - выбрать "правильный" творог. Он должен быть жирным, в идеале - деревенским, так сырники получатся слегка влажными, сочными. Из сухого покупного или обезжиренного творога блюдо будет совсем не таким, как хотелось бы.
- Творог необходимо протереть через сито, чтобы не было крупинок. Можно воспользоваться и блендером, но у бабушек в деревне раньше точно не было такой техники, а сырники всегда получались максимально вкусными.
- К творогу добавляем сахар и соль, промешиваем ложкой.
- Теперь вбиваем сырые яйца, мешаем, пока творожная масса не станет однородной.
- Не переставая перемешивать, всыпать частями муку. Должна получиться достаточно густое творожное тесто.
- На столе, присыпанном мукой, сформировать сырники и отправить их на сковородку, которую предварительно разогрели с маслом.
- Жарить сырники будем с 2 сторон, первую сторону прогреваем под крышкой, так сырники точно внутри прожарятся.
Подавать вкусные сырники хорошо с холодной сметаной, смешанной с джемом или вареньем. Идеальный вариант сытного завтрака. Готовьте сразу больше, домашние точно съедят всё и будут просить добавку.
