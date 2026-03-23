Сварила яйца и раскидала по даче: Муравьев как ветром сдуло - И тлю с собой унесли

Совет по избавлению от муравьев.

Муравьи, казалось бы, - безобидные насекомые, но на даче они способны устроить настоящий беспорядок. К их муравейникам прилагаются огромные подземные норы, настоящие пустоты под вашими грядками. Кроме того, муравьи разводят тлю, а вот она способна нанести серьёзный урон растениям.

На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, чем можно истребить муравьёв на участке всех до одного, тли тоже не останется.

Норы муравьёв заливают водой, керосином, закапывают землёй, а насекомые всё равно выживают. Дадим альтернативный вариант избавления от них. Нам понадобится сварить вкрутую 2 куриных яйца.

Яйца остужаем, чистим, а затем в пластиковую ненужную баночку выкладываем только отварные желтки, белок нам не понадобится, можно использовать его на кухне по своему желанию.

Разминаем желтки в кашицу одноразовой ложкой, а затем добавляем к ним 1 пакетик порошка борной кислоты. Всё тщательно перемешиваем.

Надеваем одноразовые перчатки и катаем из желтка небольшие шарики. Осталось разложить их возле нор муравьёв и наблюдать, как они затаскивают ядовитое угощение под землю. Мимо яйца они точно "пройти" не смогут, это для них - великое лакомство.

Насекомые, попробовавшие ядовитое лакомство, погибнут, борная кислота ядовита. Другие в спешном порядке сменят место жительства, мотать будут с вашего участка, как бешеные, ещё и тлю с собой прихватят.

Стоит помнить, что борная кислота - сильный яд, одноразовую посуду, в которой мешали приманку, выбрасываем, следим, чтобы шарики не слопали домашние питомцы.

