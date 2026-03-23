Северный брат Золотого кольца: как за 2 недели увидеть и Европу, и Заполярье – от средневековья до атомного ледокола

Путешествие по Серебряному ожерелью России

Когда речь заходит о путешествиях по России, многие сразу вспоминают маршрут Золотое кольцо. Но на северо-западе страны есть не менее интересный проект - Серебряное ожерелье.

Это огромная сеть маршрутов, которая объединяет древние города, суровую природу и уникальные памятники сразу 11 регионов. Здесь можно увидеть и средневековые крепости, и дворцы императоров, и даже заполярную тундру.

Калининградская область

Регион до 1946 года был частью Германии, поэтому здесь сохранилась необычная для России архитектура: руины замков, кирхи, форты Кенигсберга. Стоит посетить Музей янтаря и Музей Мирового океана.

Ленинградская область и Санкт-Петербург

В области сохранились средневековые крепости: Выборгский замок, Старая Ладога, Ивангород и Шлиссельбург. В самом Петербурге главные символы - Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и Спас на Крови.

Псковская область

Один из древнейших регионов России. Главные достопримечательности - Псковский кремль, Изборская крепость и Псково-Печерский монастырь. В селе Михайловском находится родовое имение Пушкина. Многочисленные мемориалы в Великих Луках напоминают о том, что город веками защищал западные рубежи страны.

Карелия

Сюда едут за северной природой. Главная жемчужина - музей-заповедник Кижи с деревянной церковью без единого гвоздя. Также стоит посетить остров Валаам с древним монастырем, горный парк Рускеала и столицу региона Петрозаводск.

Мурманская область

Край суровой природы и военной истории. Село Териберка на берегу Баренцева моря привлекает видами на океан и тундру. В Мурманске можно увидеть атомный ледокол «Ленин». В Ловозере получится познакомиться с бытом саамов и поморов, покататься на оленях.

Архангельская область

В Малых Корелах находится знаменитый музей деревянного зодчества под открытым небом. Соловецкие острова известны древним монастырем и суровой историей. Сам Архангельск - город, где начиналось арктическое мореплавание, стоит посетить Северный морской музей.

Республика Коми

Здесь природа - главное достояние. Леса Коми - первый российский объект ЮНЕСКО, огромные массивы нетронутой тайги. Плато Маньпупунер с каменными столбами выветривания считается одним из семи чудес России. Можно посетить лосиную ферму и попробовать местный напиток «сур».

Ненецкий автономный округ

Самый северный регион маршрута за полярным кругом. В Нарьян-Маре можно узнать об истории первого заполярного города Пустозерска. В поселке Нельмин-Нос туристов знакомят с настоящим бытом оленеводов. Природа - бескрайняя тундра и четыре северных моря.

Вологодская область

Родина русского масла и кружева. В Кириллове находится Кирилло-Белозерский монастырь - огромная крепость и музей. В Вологде стоит посмотреть кремль, Софийский собор и единственный в России Музей кружева. Для отдыха на природе подойдет нацпарк «Русский Север».

Новгородская область

Великий Новгород - место, откуда пошла русская государственность. Главные достопримечательности - Новгородский кремль (старше московского) и древнейший храм России Софийский собор. В Валдае интересны Музей колоколов и Иверский монастырь, а в Старой Руссе - дом-музей Достоевского.

Советы для туристов

Лучшее время для путешествия - июль. В остальное время года на севере может быть слишком холодно для долгих прогулок и экскурсий.

Покупайте билеты онлайн

На многие популярные объекты (Кижи, Соловки, усадьбы) лучше брать электронные билеты заранее, чтобы не стоять в очередях.

Не гонитесь за всем сразу

Маршрут очень большой. Разбейте путешествие на несколько частей, чтобы спокойно изучить каждый регион и не устать от долгих переездов.

Что привезти

Обратите внимание на местные сувениры: в Вологде - кружево, в Калининграде - янтарь, в Карелии - карельскую березу. Часто лучшие сувениры продаются в музейных лавках.

