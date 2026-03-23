Циклон из Скандинавии дарит тепло Петербургу: ждать ли дождей в Северной столице

Опубликовано: 23 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Небо над Петербургом затянут облака.

В Санкт-Петербурге установилась по-весеннему теплая погода. Как отметил Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос», на климат в городе влияет циклон, пришедший из Скандинавии.

Центр циклона движется по районам Скандинавии, а Петербург находится под влиянием его южной окраины. Небо затянуто переменной облачностью, но осадков не предвидится.​

Днём температура воздуха поднимется до +11…+13°C в городе и +9…+14°C в Ленинградской области. Юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с, атмосферное давление опустится ниже нормы — до 757 мм рт. ст..​

Во вторник ночью возможны небольшие дожди при +1…+3°C, а днём осадков не ожидается, воздух прогреется до +9…+11°C.

Юлия Аликова
