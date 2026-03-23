1 ч. ложка в рассаду томатов - и мошки исчезают со скоростью света: никаких инсектицидов

Рассада томатов является уязвимой, поэтому в любой момент ее могут атаковать вредители. Особенно часто на молодых растениях можно заметить маленьких черных мошек, которые называются грибными комариками. Для человека насекомые не представляют угрозы, но они способны загубить рассаду, если не предпринять никаких действий.
Откуда берутся мошки в рассаде:
- яйца вредителей есть в грунте;
- от комнатных цветов на подоконнике;
- избыточное внесение влаги.
Какие средства не работают против мошек:
- чеснок;
- табачная пыль;
- хозяйственное мыло;
- покупные инсектициды.
Канал «Огородные шпаргалки» советует использовать для уничтожения насекомых диатомит. Этот белый порошок представляет собой окаменелые водоросли с острыми силикатными панцирями. Для мошек диатомит является смертоносным оружием.
«Частички диатомита под микроскопом выглядят как осколки битого стекла. Когда мошка садится на обработанную поверхность или личинка ползает в грунте, эти острые частицы царапают хитиновый покров насекомого. Через микроповреждения из тела вредителя начинает испаряться влага. Грибные комарики буквально высыхают за несколько часов», - сообщил источник.
На одну емкость с рассадой достаточно чайной ложки порошка. Диатомит нужно высыпать в тару, разровнять поверхность пальцем. Важно оставлять его сухим, иначе частички перестанут быть острыми.
«Результат превзошел все ожидания. Через 24 часа количество мошек снизилось в 2 раза. Через двое суток над стаканом с рассадой не кружило ни одной черной точки», - рассказал канал.
