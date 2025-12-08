Городовой / Город / Готовьте варежки: к концу недели в Петербург возвращаются мороз и снег
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Готовьте варежки: к концу недели в Петербург возвращаются мороз и снег

Опубликовано: 8 декабря 2025 07:35
Петербург, снег
Готовьте варежки: к концу недели в Петербург возвращаются мороз и снег
Городовой ру

В Санкт-Петербург ожидается понижение температуры воздуха.

На текущей неделе жители Петербурга столкнутся с резкими изменениями погоды. На фоне смены циклонов температура воздуха будет варьироваться от плюсовых до минусовых значений. Осадки также изменят свой характер — сначала это будут дожди и мокрый снег, затем ударит мороз и пойдет снег.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил о приближении очередных атмосферных фронтов.

«Завтра ожидается очередное потепление, а в четверг, 11 декабря, вновь придёт циклонический вихрь, который принесёт с запада очень тёплый воздух. К середине недели температура повысится, и все осадки будут выпадать в виде дождя», — пояснил Колесов.

После короткого периода тепла уже в пятницу начнётся постепенное снижение температуры. Эксперт отметил, что из северных районов усилится приток гораздо более холодных воздушных масс.

В последний рабочий день недели в Петербурге будет не теплее +1…+2 градусов, а уже к ночи в субботу воздух остынет до отрицательных значений. Осадки преобразуются в снег. К выходным температура может опуститься до отметок -1…-5 градусов.

Ранее горожан предупреждали о вероятности налипания мокрого снега на провода и ветви, что характерно для подобных погодных условий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью