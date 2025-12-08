Готовьте варежки: к концу недели в Петербург возвращаются мороз и снег

На текущей неделе жители Петербурга столкнутся с резкими изменениями погоды. На фоне смены циклонов температура воздуха будет варьироваться от плюсовых до минусовых значений. Осадки также изменят свой характер — сначала это будут дожди и мокрый снег, затем ударит мороз и пойдет снег.
Главный синоптик города Александр Колесов сообщил о приближении очередных атмосферных фронтов.
«Завтра ожидается очередное потепление, а в четверг, 11 декабря, вновь придёт циклонический вихрь, который принесёт с запада очень тёплый воздух. К середине недели температура повысится, и все осадки будут выпадать в виде дождя», — пояснил Колесов.
После короткого периода тепла уже в пятницу начнётся постепенное снижение температуры. Эксперт отметил, что из северных районов усилится приток гораздо более холодных воздушных масс.
В последний рабочий день недели в Петербурге будет не теплее +1…+2 градусов, а уже к ночи в субботу воздух остынет до отрицательных значений. Осадки преобразуются в снег. К выходным температура может опуститься до отметок -1…-5 градусов.
Ранее горожан предупреждали о вероятности налипания мокрого снега на провода и ветви, что характерно для подобных погодных условий.