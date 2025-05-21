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Грибная Кунсткамера: в Петербурге создают музей уродцев на ножках и просят граждан поделиться своими находками

21 мая 2025 17:59
грибы-уродцы, музей грибов
Грибная Кунсткамера: в Петербурге создают музей уродцев на ножках и просят граждан поделиться своими находками
Городовой ру

Как в Петербурге законсервируют настоящие лесные трофеи и зачем создают крупнейший в Европе музей грибов?

Тихая охота в Ленинградской области начинает приобретать спортивно-научный интерес. Санкт-Петербургское Микологическое общество планирует открыть в Петербурге музей грибов, который, по задумке, может стать крупнейшим в Европе.

Создание уникального музея грибов призвано привлечь внимание к изучению этих удивительных организмов и познакомить посетителей с многообразием грибного мира.

Активная подготовка и приглашение к участию: грибники — главные экспонаторы

Сейчас идет активная подготовка к созданию экспозиции. Грибников приглашают к участию. Об этом «Фонтанке» сообщил организатор — директор СПбМикО Владимир Тильте.

Всех любителей тихой охоты приглашают принять участие в создании музея и поделиться своими находками.

Настоящие грибы в биотопах: погружение в мир грибов

В музее предполагается экспонировать настоящие грибы из лесов Ленинградской области, законсервированные с помощью особой технологии. Грибы будут помещены в характерные для них биотопы — чтобы ознакомить посетителей с нюансами их произрастания.

Музей позволит посетителям погрузиться в мир грибов и узнать много нового об их жизни и особенностях.

«Кунсткамера»: грибы-уродцы — самые желанные экспонаты

Любители тихой охоты часто встречают необычные грибы, например с двумя шляпками, или в виде забавной рожицы, или трехногих красавцев, или гриб на грибе. Для таких удивительных созданий предусмотрена отдельная экспозиция — под названием «Кунсткамера».

Организаторы с радостью примут от всех желающих «уродцев», найденных в лесу. Самые необычные и удивительные грибы будут представлены в отдельной экспозиции, которая призвана поразить воображение посетителей.

Для того, чтобы поделиться находкой, не нужно много усилий: по возможности сфотографировать необычный гриб растущим; аккуратно с корнем, но без лишней земли, изъять плодовое тело из почвы; в течение не очень продолжительного времени поместить его в прочный полиэтиленовый пакет, завязать и положить в морозилку; прислать фотографию гриба администратору сообщества «Грибы и Грибники СПб» Антону Кубышкину.

Если организаторы музея отберут этот гриб, его поместят на витрину с табличкой о нашедшем его грибнике. Самые интересные находки будут представлены на витрине с указанием имени грибника, что станет настоящим признанием его заслуг.

В поисках экспонатов для крупнейшего музея Европы

Вот что пишут в группе «Грибы и Грибники СПб»:

«Совсем скоро в Петербурге будет открыт крупнейший в Европе Музей Грибов. Уже сейчас идет активная подготовка к созданию грибной экспозиции».

А теперь самое интересное: грибы в этом музее будут настоящие из лесов Ленинградской области. Никаких муляжей и 3D-копий. Есть технология сделать плодовые тела грибов вечными: с сохранением цвета, формы и запаха на долгие годы. В музее будут представлены только настоящие грибы, законсервированные с помощью специальной технологии, что сделает экспозицию уникальной и реалистичной.

Создание музея грибов в Петербурге — важное событие в культурной жизни города. Этот уникальный музей призван познакомить посетителей с многообразием грибного мира, привлечь внимание к изучению этих удивительных организмов и увековечить имена талантливых грибников.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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