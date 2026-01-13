Городовой / Город / Грипп в Ленобласти рухнул на 60% за неделю: эпидемия пошла на спад?
Грипп в Ленобласти рухнул на 60% за неделю: эпидемия пошла на спад?

Опубликовано: 13 января 2026 03:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В учебных заведениях региона продолжают действовать профилактические меры.

За прошедший месяц в Ленинградской области зафиксировано значительное уменьшение числа заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Глава регионального комитета здравоохранения Александр Жарков сообщил, что число случаев снизилось почти на 60%. Эта тенденция отмечена за последние четыре недели.

Несмотря на улучшение ситуации, в образовательных учреждениях области продолжают принимать меры по профилактике сезонных заболеваний. В школах и детских садах ежедневно проверяют состояние здоровья детей и персонала. В частности, организовано обязательное бесконтактное измерение температуры.

Такой подход позволяет своевременно определять заболевших и избежать дальнейшего распространения вирусов. В каждой смене организован особый контроль на входе. Продолжается информирование родителей и сотрудников о необходимости соблюдения санитарных правил.

Автор:
Юлия Аликова
Город
