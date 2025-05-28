Перезагрузка по-петербургски: почему 63% жителей выбирают дачу для восстановления сил

Как современные петербуржцы обустраивают свои дачи и зачем им это нужно?

Работа с ноутбуком под яблоней, свежие овощи с собственной грядки и тихий отдых без городской суеты — для многих петербуржцев это уже не мечта, а реальность.

Современная дача перестала быть просто местом для выращивания картошки и превратилась в личное убежище, где можно отдохнуть, перезагрузиться и даже успешно работать удаленно.

Дача — территория ментальной перезагрузки

По данным опроса сервиса услуг, 63% жителей Санкт-Петербурга считают дачу идеальной локацией для «ментальной перезагрузки». Уединение, тишина, свежий воздух — все это помогает восстановиться после напряженного городского ритма.

Примечательно, что 25% петербуржцев заявили, что не ездят на дачу вообще, возможно, не осознавая всех преимуществ этого формата отдыха.

Wi-Fi и комфортная рабочая зона: дача для удаленщиков

Как пишет «Вечерний Санкт-Петербург», дача больше не означает отрыв от цивилизации. 22% опрошенных признались, что самое главное на участке — стабильный интернет и комфортная рабочая зона.

Работать на ноутбуке в окружении деревьев и помидорных кустов — это уже не фантазия, а вполне реальная возможность для многих петербуржцев, работающих удаленно.

Дача вместо квартиры: выбор в пользу свежего воздуха и природы

Все больше жителей Санкт-Петербурга отказываются от идеи покупки квартиры в ипотеку и предпочитают обзавестись собственной дачей.

22% горожан считают дачу символом благополучия и состоятельной жизни, а еще 44% полагают, что она станет желательным дополнением к их имуществу.

В эпоху высоких цен на квадратные метры дача воспринимается как более доступный вариант, позволяющий наслаждаться свежим воздухом и единением с природой.

Инвестиции в комфорт и удовольствие

58% жителей города готовы вкладывать средства в обустройство дачи, начиная от покупки качественной техники и заканчивая организацией отопления и коммуникаций. Петербуржцы стремятся создать на даче максимально комфортные условия для жизни и отдыха, не уступающие городским.

Грядки как хобби: возрождение интереса к земледелию

Результаты опроса свидетельствуют о том, что занятия на грядках становятся все более популярным увлечением. 41% жителей Санкт-Петербурга выразили готовность вложить средства в покупку качественных теплиц и обустройство сада.

Кроме того, 33% горожан считают дачу идеальным местом для воплощения своих хобби, таких как уход за садом и цветами.

Дача как источник продовольственной безопасности

Тем не менее 17% петербуржцев по-прежнему считают дачу источником продовольственной безопасности. В сложных экономических условиях многие находят в дачном участке точку опоры и уверенность в завтрашнем дне, выращивая собственные овощи и фрукты.

Категория / Критерий Процент / Описание Дача как место для перезагрузки 63% Не ездят на дачу 25% Главное — интернет и рабочая зона 22% Готовы вкладывать в обустройство 58% Готовы вкладывать в теплицы/сад 41% Дача как место для хобби 33% Дача как источник продовольствия 17% Дача — символ благополучия 22% Дача — желательное дополнение 44%

Дача — это не только место для отдыха и работы, но и возможность обеспечить себя экологически чистыми продуктами.