Штрафы, которые вы можете не заметить: неочевидные нарушения ПДД осенью

Осенью растет число нарушений, связанных с перевозкой детей. Бескаркасные кресла, ранее широко используемые, теперь вне закона.
За нарушение правил перевозки детей полагается штраф в 3 тысячи рублей.
Мелочь, которая ударит по карману
Грязь часто закрывает номерные знаки, делая их нечитаемыми. Если знак неразличим с 20 метров, водитель рискует получить штраф в 500 рублей.
При намеренной “маскировке” сумма возрастает до 5 тысяч, с возможным лишением прав.
Как пишет Autonews, аналогично, грязная оптика автомобиля также может обернуться штрафом в 500 рублей.
Леса, шины и штрафы
Осенью въезд в заповедники и пожароопасные леса запрещен. Нарушение правила грозит штрафом от 7 тысяч рублей и выше.