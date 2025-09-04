Городовой / Автоновости / Штрафы, которые вы можете не заметить: неочевидные нарушения ПДД осенью
Штрафы, которые вы можете не заметить: неочевидные нарушения ПДД осенью

Опубликовано: 4 сентября 2025 10:02
штрафы
Штрафы, которые вы можете не заметить: неочевидные нарушения ПДД осенью
globallookpress/Ilya Moskovets

С наступлением осени водителей поджидают не только пробки, но и ряд нарушений, за которые ГАИ строго наказывает, начиная с изменений в правилах перевозки детей и заканчивая неочевидной грязнотой на автомобиле.

Осенью растет число нарушений, связанных с перевозкой детей. Бескаркасные кресла, ранее широко используемые, теперь вне закона.

За нарушение правил перевозки детей полагается штраф в 3 тысячи рублей.

Мелочь, которая ударит по карману

Грязь часто закрывает номерные знаки, делая их нечитаемыми. Если знак неразличим с 20 метров, водитель рискует получить штраф в 500 рублей.

При намеренной “маскировке” сумма возрастает до 5 тысяч, с возможным лишением прав.

Как пишет Autonews, аналогично, грязная оптика автомобиля также может обернуться штрафом в 500 рублей.

Леса, шины и штрафы

Осенью въезд в заповедники и пожароопасные леса запрещен. Нарушение правила грозит штрафом от 7 тысяч рублей и выше.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
