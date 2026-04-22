Губки из поролона – на выброс: в Норвегии хозяйки моют посуду только так – эффективно и никаких бактерий
Губки из поролона – на выброс: в Норвегии хозяйки моют посуду только так – эффективно и никаких бактерий

Опубликовано: 22 апреля 2026 17:09
 Проверено редакцией
Идеальная альтернатива губкам для мытья посуды

Поролоновые губки для мытья посуды являются одним из наиболее распространённых приспособлений в мире. Однако, в некоторых странах наблюдается тенденция к отказу от использования данного кухонного аксессуара.

В частности, исследования, проведённые норвежскими учёными, показали, что даже относительно новые губки могут служить благоприятной средой для бактерий. Пористая структура поролона способствует задержке остатков пищи, что создаёт идеальные условия для быстрого роста микроорганизмов.

Эффективность дезинфекции губок также вызывает сомнения. Общепринятые методы, такие как обработка в микроволновой печи, оказываются практически бесполезными. Даже мытьё в посудомоечной машине уничтожает лишь около 57% бактерий, присутствующих на губке.

В целях обеспечения гигиены и сохранения здоровья, норвежские домохозяйки переходят на использование специализированных щёток для мытья посуды. Такие щётки очень удобны, при этом обладают большей экологичностью и гигиеничностью. Они эффективно справляются с различными загрязнениями, легко очищаются и быстро сохнут, что значительно увеличивает срок их службы по сравнению с традиционными губками, как сообщает dacha.wiki.

Ранее мы рассказали, как вернуть цвет ламинату.

Автор:
Ксения Сафрыгина
