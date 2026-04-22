378-метровый цех с рельсами: завод в Пышме обеспечит ВСМ поездами без импорта

Строительство комплекса по выпуску высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхнем Пышме, под Екатеринбургом, продвинулось на две трети.
Генподрядчик «Синара-Девелопмент» возводит пять объектов площадью 67 тысяч квадратных метров полностью под ключ.
Это станет ключевым звеном в производстве составов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург».
Самый протяжённый корпус — 420 метров — предназначен для формирования элементов кузова. Здесь уже полностью готовы фундаменты под оборудование, а сейчас монтируют вентиляцию, системы пожаротушения и заливают чистые полы.
В соседнем цехе длиной 378 метров, где будут тестироваться электропоезда, одновременно укладываются железнодорожные пути и подключаются электрические сети. Монолитные работы в конструкторском центре завершатся к 1 мая, после чего начнётся установка инженерных систем. Темпы позволяют уверенно держать графику, которую задал президент Владимир Путин в 2024 году.
Студенческие отряды усиливают стройку ВСМ
Параллельно набирает обороты самостроительства ВСМ. В 2026 году в магистратуре будут действовать более тысячи студентов российских студенческих отрядов (РСО). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко. .
Импортозамещение и будущее скоростных поездов
Проект завода напрямую связан с протяженностью ВСМ в 679 километров, на которых поезда разовьют скорость до 400 км/ч, сократив расстояние между столицами до 2,5 часов вместо нынешних 8 на «Сапсане». Запуск магистрали намечен на 2028–2030 годы.
«Уральские локомотивы», уже выпускающие грузовые локомотивы, экспортируют Россию из импортных закупок подвижного состава. После выхода на полную мощность цеха обеспечат стабильные поставки поездов под растущий пассажиропоток. Это важный шаг к независимости в скоростном машиностроении.