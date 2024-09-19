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Слухи о состоянии здоровья Хабенского оказались ложью

19 сентября 2024 13:00
Слухи о состоянии здоровья Хабенского оказались ложью
Слухи о состоянии здоровья Хабенского оказались ложью
Legion-media

СМИ писали, что актер в тяжелом состоянии.

52-летний Константин Хабенский был госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца, вероятно, вызванную ревматическим заболеванием, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы.

В ходе обследования актеру провели ряд исследований, включая проверку плотности костной ткани, чтобы исключить остеопороз — системное заболевание, которое снижает плотность и прочность костей. По крайней мере, такую информацию распространили в СМИ.

На данный момент ближайший концерт Хабенского, запланированный на 26 сентября в Самаре, не отменен и значится в афишах. Он должен состояться в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летию Булата Окуджавы. В МХТ отказались комментировать состояние артиста, писал Mash.

Наконец артист вышел на связь с SHOT и дал понять, что с ним все в порядке.

«Удачи вам в фантазиях», — прокомментировал Хабенский.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество ПроисшествиеКонстантин Хабенский
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