Хамство в адрес русских и вымогательство: что получили туристы в отеле за 200 тысяч в Египте

Поездка прошла не так, как планировалось.

Путешествие за границу не всегда оправдывает ожидания. Это касается как самостоятельных поездок, так и организованных туров. Причем неважно, сколько денег вы заплатили. Россиянка, побывавшая в Египте, рассказала о своем неудачном опыте. Вот что разочаровало туристку в отеле Sunny Days Resort Spa & Aqua Park, за отдых в котором она заплатила почти 200 тысяч рублей.

Персонал все время просит денег

Персонал отеля не стеснялся заниматься откровенным вымогательством денег. Дополнительное вознаграждение для себя сотрудники требовали при заселении, в баре, на пляже, а также в СПА.

«Заведомо говорят, что без доплаты вы тут никто», — отмечает туристка.

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Обидчивые продавцы

Сотрудники магазинчиков при отеле, а также зазывалы на пляже воспринимали отказ от покупок как личное оскорбление. Мужчины не стеснялись хамить приезжим. Например, в одной из торговых точек девушка услышала следующие слова:

«Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда».

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Старые номера

По словам россиянки, отделка и мебель в номерах требовали обновления. Кроме того, из-за ламп желтого цвета всегда было очень темно. Создавалось ощущение, будто находишься в бункере.

«В туалете лампочка постоянно мерцала, за неделю отдыха ее так и не заменили», — цитирует путешественницу Дзен-канал «Тонкости туризма».

Холодная еда

Питание в ресторане при отеле было не очень разнообразным. Кроме того, еда быстро остывала и не подогревалась. А вокруг ничем не прикрытых фруктов и сладостей летали мухи. Что касается спиртных напитков, они были разбавленными. Горячее готовили при туристах, ждать его приходилось по 30 минут.

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Ветрено

Из-за ветра на пляже часто улетали полотенца и мусор, что создавало неопрятную картинку. С одной стороны в такую погоду легче переносится жара, с другой — кожа быстрее сгорает.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обманывают туристов в Египте.

Источник фото: Legion-Media