Хотел сфотографировать себя — повредил трон Павла I: в Эрмитаже рассказали о посетителе

В марте 2025 года в Эрмитаже произошёл инцидент: один из гостей пересёк ограничение и присел на трон, принадлежавший Павлу I, чтобы сделать фотографию самого себя на мобильный телефон. Из-за этого кресло мастера, созданное в конце XVIII столетия для великого магистра Мальтийского ордена, было серьезно повреждено. Сиденье изменило форму, обивка из бархата порвалась, а ткань подножной скамьи дала трещину.

Сотрудники музея объясняют, что и трон, и скамья покрыты шелковым бархатом с коротким ворсом, который не только впечатляюще выглядит, но и считается дорогим материалом. С течением времени, отмечают специалисты, старинная ткань естественно ослабела и стала очень чувствительной к внешним воздействиям. В условиях хранения в музее прежние опасения за сохранность этих предметов отсутствовали, однако резкое и грубое вмешательство привело к существенным повреждениям.

Экспонаты размещались в постоянной выставочной зоне, где не были застрахованы, поскольку музей обычно доверяет посетителям и не охраняет все предметы стеклянными витринами. Руководство Эрмитажа пояснило, что для полного восстановления предметов потребуется выполнить широкий спектр реставрационно-консервационных операций. В этот перечень входят: очистка поврежденных поверхностей, поиск и подбор аналогичных материалов, укрепление мест разрыва бархата, повторная обивка.

В музее сообщили подробности о взысканиях, соответствующих нанесённому ущербу. Ожидается, что нарушителю придётся покрыть затраты на реставрацию в размере более 825 тысяч рублей, а также оплатить государственную пошлину, которая составит еще 21,5 тысячи рублей. Предварительное разбирательство по этому делу суд проведёт 26 января 2026 года.

Как подчеркнули в Эрмитаже, отказ от полного ограждения и витрин объясняется стремлением сохранять чувство доверия к посетителям и предоставлять им возможность ближе знакомиться с культурными ценностями.

