Городовой / Город / Хотел сфотографировать себя — повредил трон Павла I: в Эрмитаже рассказали о посетителе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не ударит в голову: секреты выбора игристого от сомелье Общество
Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане Город
Крепость под Петербургом, которая готовилась ко всем войнам — и не участвовала ни в одной Город
Зима и кожа рук: Роспотребнадзор назвал главные правила — о самом важном обычно вспоминают последним Город
Понедельник с подвохом: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Хотел сфотографировать себя — повредил трон Павла I: в Эрмитаже рассказали о посетителе

Опубликовано: 21 декабря 2025 16:19
globallookpress.com
Хотел сфотографировать себя — повредил трон Павла I: в Эрмитаже рассказали о посетителе
Городовой ру

Суд обязал пользователя выплатить почти 850 тысяч рублей за фото.

В марте 2025 года в Эрмитаже произошёл инцидент: один из гостей пересёк ограничение и присел на трон, принадлежавший Павлу I, чтобы сделать фотографию самого себя на мобильный телефон. Из-за этого кресло мастера, созданное в конце XVIII столетия для великого магистра Мальтийского ордена, было серьезно повреждено. Сиденье изменило форму, обивка из бархата порвалась, а ткань подножной скамьи дала трещину.

Сотрудники музея объясняют, что и трон, и скамья покрыты шелковым бархатом с коротким ворсом, который не только впечатляюще выглядит, но и считается дорогим материалом. С течением времени, отмечают специалисты, старинная ткань естественно ослабела и стала очень чувствительной к внешним воздействиям. В условиях хранения в музее прежние опасения за сохранность этих предметов отсутствовали, однако резкое и грубое вмешательство привело к существенным повреждениям.

Экспонаты размещались в постоянной выставочной зоне, где не были застрахованы, поскольку музей обычно доверяет посетителям и не охраняет все предметы стеклянными витринами. Руководство Эрмитажа пояснило, что для полного восстановления предметов потребуется выполнить широкий спектр реставрационно-консервационных операций. В этот перечень входят: очистка поврежденных поверхностей, поиск и подбор аналогичных материалов, укрепление мест разрыва бархата, повторная обивка.

В музее сообщили подробности о взысканиях, соответствующих нанесённому ущербу. Ожидается, что нарушителю придётся покрыть затраты на реставрацию в размере более 825 тысяч рублей, а также оплатить государственную пошлину, которая составит еще 21,5 тысячи рублей. Предварительное разбирательство по этому делу суд проведёт 26 января 2026 года.

Как подчеркнули в Эрмитаже, отказ от полного ограждения и витрин объясняется стремлением сохранять чувство доверия к посетителям и предоставлять им возможность ближе знакомиться с культурными ценностями.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью