Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации

В Санкт-Петербурге начал действовать обновленный закон, который регулирует программу переселения из хрущевок. В пресс-службе городского парламента сообщили, что новая редакция документа о развитии городской среды была принята 10 декабря 2025 года. Изменения коснулись порядка расселения и принципов участия жителей в программе.
Теперь, если дом подлежит расселению, собственникам предлагают квартиры в том же или соседнем районе, а не в любом месте города, как это было раньше. Второе важное нововведение касается добровольности — жильцы теперь могут самостоятельно решить, участвовать ли в программе. Такое изменение вызвало заметный отклик среди горожан.
Документ, посвященный комплексному развитию городских территорий, одобрили на уровне города еще летом 2022 года. Тогда этот вопрос вызвал широкий резонанс среди петербуржцев.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».