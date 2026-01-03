Городовой / Город / Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации

Опубликовано: 3 января 2026 23:18
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Ключевые изменения затрагивают два аспекта обсуждаемой темы.

В Санкт-Петербурге начал действовать обновленный закон, который регулирует программу переселения из хрущевок. В пресс-службе городского парламента сообщили, что новая редакция документа о развитии городской среды была принята 10 декабря 2025 года. Изменения коснулись порядка расселения и принципов участия жителей в программе.

Теперь, если дом подлежит расселению, собственникам предлагают квартиры в том же или соседнем районе, а не в любом месте города, как это было раньше. Второе важное нововведение касается добровольности — жильцы теперь могут самостоятельно решить, участвовать ли в программе. Такое изменение вызвало заметный отклик среди горожан.

Документ, посвященный комплексному развитию городских территорий, одобрили на уровне города еще летом 2022 года. Тогда этот вопрос вызвал широкий резонанс среди петербуржцев.

Автор:
Юлия Аликова
Город
