Городовой / Город / Аниматоры вне закона: в Петербурге предлагают запретить «живые статуи» и костюмированных попрошаек
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Аниматоры вне закона: в Петербурге предлагают запретить «живые статуи» и костюмированных попрошаек

Опубликовано: 30 июня 2025 15:31
аниматоры, живые статуи
Аниматоры вне закона: в Петербурге предлагают запретить «живые статуи» и костюмированных попрошаек
globallookpress/ Zamir Usmanov

Поможет ли новый закон Петербургу стать лучшим городом для туристов?

В петербургское ЗакС внесли законопроект, который может серьезно ограничить деятельность аниматоров в общественных местах.

Речь идет о запрете навязчивых приставаний к прохожим.

«Хватают за руки и угрожают»: Аниматоры переходят границы?

«Остается актуальной ситуация, при которой аниматоры, одетые в костюмы животных, или «живые» статуи преграждают путь горожанам и гостям города, хватают их за руки и одежду и фотографируются с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, аниматоры навязывают туристам купить снимки по завышенным ценам. Они могут даже перейти на угрозы применения физической силы.

Как пишет РБК, такая ситуация продолжается с различной степенью интенсивности как минимум с 2019 года

Опыт регионов: Запреты уже работают

Нормы, касающиеся регулирования отношений, связанных с приставанием к гражданам в общественных местах, уже существуют в Ленинградской, Челябинской и Кировской областях, а также Республике Мордовия.

В настоящий момент в Северной столице наказания за подобные действия существуют только на территории метрополитена.

Туристический рай без назойливости: На что надеются авторы законопроекта?

Авторы законопроекта уверены, что запрет благоприятно повлияет на туристический имидж города.

Это поспособствует выходу Петербурга на первое место в России по внутреннему туризму, а также повысит личную безопасность граждан и общественный порядок на улицах.

Назойливым торговцам, гадалкам и попрошайкам в Петербурге грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».