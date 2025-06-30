Аниматоры вне закона: в Петербурге предлагают запретить «живые статуи» и костюмированных попрошаек

В петербургское ЗакС внесли законопроект, который может серьезно ограничить деятельность аниматоров в общественных местах.
Речь идет о запрете навязчивых приставаний к прохожим.
«Хватают за руки и угрожают»: Аниматоры переходят границы?
«Остается актуальной ситуация, при которой аниматоры, одетые в костюмы животных, или «живые» статуи преграждают путь горожанам и гостям города, хватают их за руки и одежду и фотографируются с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, аниматоры навязывают туристам купить снимки по завышенным ценам. Они могут даже перейти на угрозы применения физической силы.
Как пишет РБК, такая ситуация продолжается с различной степенью интенсивности как минимум с 2019 года
Опыт регионов: Запреты уже работают
Нормы, касающиеся регулирования отношений, связанных с приставанием к гражданам в общественных местах, уже существуют в Ленинградской, Челябинской и Кировской областях, а также Республике Мордовия.
В настоящий момент в Северной столице наказания за подобные действия существуют только на территории метрополитена.
Туристический рай без назойливости: На что надеются авторы законопроекта?
Авторы законопроекта уверены, что запрет благоприятно повлияет на туристический имидж города.
Это поспособствует выходу Петербурга на первое место в России по внутреннему туризму, а также повысит личную безопасность граждан и общественный порядок на улицах.
Назойливым торговцам, гадалкам и попрошайкам в Петербурге грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.