Городовой / Город / Hyundai держит завод в Петербурге «про запас»: что мешает корейцам отпустить российский актив
Опубликовано: 10 января 2026 17:14
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Компания Hyundai продолжает обсуждать будущее петербургского завода, решение о его выкупе пока не принято.

Вопрос о будущем бывшего предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге остаётся открытым. Южнокорейская компания пока не определилась с тем, выкупать ли завод обратно, сообщает ТАСС.

Решение, согласно условиям соглашения с AGR Group, должно быть принято до января 2026 года.

Корпорация передала завод новому собственнику в конце 2023 года, однако сделка предполагала возможность обратного выкупа в течение двух лет.

По словам источника, на данный момент головной офис Hyundai не принял окончательного решения. Между сторонами могла быть достигнута договорённость об отсрочке, что позволило бы сохранить потенциальное присутствие на российском рынке автомобилей.

Ранее специалисты называли ряд факторов, из-за которых у Hyundai Motor Group могут возникнуть препятствия для обратного приобретения завода в Петербурге.

Такие обстоятельства включают изменения в условиях деятельности зарубежных инвесторов и рыночную обстановку в отрасли.

Автор:
Юлия Аликова
Город
