Сентябрь, каким его не ждали: первый месяц осени готовит сюрприз жителям Ленобласти

Сентябрь — это переходный месяц между летом и осенью, когда погода начинает меняться, а природа готовится к холодам.
В 2025 году, по прогнозам синоптиков, в Ленинградской области сентябрь обещает быть необычно теплым, пишет Фиеста.
Теплая погода с начала месяца
В начале сентября дневная температура будет держаться на уровне примерно +17…+19 градусов, а ночью — около +10…+14. Такой температурный режим напоминает конец лета.
Но дожди все же будут, Петербург не Петербург без них. Однако особого дискомфорта от них не будет.
Такая теплая погода создается благодаря влиянию теплых воздушных масс, прибывающих в регион. Благодаря этому в течение дня будет комфортно даже тем, кто предпочитает отдыхать на улице.
Погода в конце месяца
К середины сентября погода начнет меняться, а уже к концу месяца температура заметно снизится, особенно по ночам.
Что это значит для жителей и гостей области?
Такой сентябрь — отличный подарок природы. Теплая погода без сильных осадков создана для прогулок в парках, поездок на дачу и путешествий по окрестностям.
В общем, сентябрь 2025 года в Ленинградской области обещает быть комфортным, приятным и богатым на хорошие дни для отдыха на свежем воздухе.