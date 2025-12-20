Игры не детские: в Петербурге детского тренера-игромана заподозрили в мошенничестве

Группа родителей обратилась с коллективной жалобой после того, как они лишились 600 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге родители воспитанников спортивной школы Красносельского района обратились с обвинениями в мошенничестве к бывшему защитнику футбольного клуба «Динамо» Николаю Майорскому. По их словам, педагог неоднократно собирал с них деньги, завышая суммы, а также использовал часть средств на личные нужды. В начале расследования родители пострадавших указали, что Майорский страдает игровой зависимостью и брал деньги, чтобы делать ставки.

Один из эпизодов связан с организацией тренировочных сборов на базе отдыха под Всеволожском: с каждой семьи потребовали по 45 тысяч рублей. Представленные тренером документы на оплату, по утверждению родителей, оформлялись на индивидуального предпринимателя, деятельность которого вызывает подозрения. На самой базе отдыха сообщили, что стоимость участия ребёнка была значительно ниже — 26 тысяч, а разницу тренер объяснял расходами на своё проживание и оплату труда, сумму которого он не обсуждал с родителями.

Некоторые семьи утверждают, что давали Майорскому в долг, но средства возвращены не были. Мать одного из учеников рассказала:

«У него есть дар располагать людей, он через детей заходит. Мы никогда не могли подумать, что он на это способен».

До поступления на работу в Красносельский район Майорский трудился в футбольной школе «Импульс», откуда его попросили уйти после многочисленных жалоб на присвоение средств. По заявлению одной из матерей, тренер обязан ей свыше миллиона рублей.

В последних числах ноября прошло общее собрание, где Майорский признал свою зависимость от азартных игр и интерес к ставкам, а также сообщил, что при поступлении на работу против него уже было заведено уголовное дело за вымогательство в «Импульсе».

Пострадавшие обратились коллективно в правоохранительные органы, администрацию и общественных защитников, сообщив, что их убытки превышают 600 тысяч рублей. В полиции подтвердили, что в настоящее время Майорский стал объектом проверки.

Николай Майорский родился в 1997 году в Белгороде, играл на позиции правого защитника. С 2014 по 2016 годы представлял молодёжный состав московского «Динамо», затем провёл несколько игр за команду из Санкт-Петербурга. Профессиональная карьера футболиста завершилась в 2018 году; ранее он выступал за юниорские сборные России.