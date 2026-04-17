ИИ и стройка бьют рекорды: куда текут зарплаты в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ИИ и стройка бьют рекорды: куда текут зарплаты в 2026 году

Опубликовано: 17 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
В то же время возможно и снижение зарплат в массовых офисных профессиях.

В 2026 году значительного увеличения зарплат стоит ожидать в отраслях с постоянным нехваткой специалистов. В первую очередь это коснётся инженеров, промышленных экспертов, строителей и высококвалифицированных рабочих.

Как пояснил гендиректор рекрутингового агентства Роман Ерхов, эти работники сейчас гарантируют стабильную работу заводов и инфраструктурных объектов, так что компании продолжат бороться за них, повышая оплату.

Подъём доходов также ожидается в нишевых tech-направлениях: ИИ, кибербезопасность, роботизация и сложные IT-системы.

Но, как подчеркнул эксперт в разговоре с Lenta.ru, бум зарплат в традиционном IT, вероятно, закончился: рынок стабилизировался.

В то же время в типичных офисах зарплаты могут снизиться. Администраторам и digital-специалистам будет непросто — здесь кандидатов становится больше, чем вакансий.

Ключевой тренд года: средства потекут в профессии, которые прямо влияют на доходы, производство и надёжность бизнеса.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью