ИИ и стройка бьют рекорды: куда текут зарплаты в 2026 году

В 2026 году значительного увеличения зарплат стоит ожидать в отраслях с постоянным нехваткой специалистов. В первую очередь это коснётся инженеров, промышленных экспертов, строителей и высококвалифицированных рабочих.
Как пояснил гендиректор рекрутингового агентства Роман Ерхов, эти работники сейчас гарантируют стабильную работу заводов и инфраструктурных объектов, так что компании продолжат бороться за них, повышая оплату.
Подъём доходов также ожидается в нишевых tech-направлениях: ИИ, кибербезопасность, роботизация и сложные IT-системы.
Но, как подчеркнул эксперт в разговоре с Lenta.ru, бум зарплат в традиционном IT, вероятно, закончился: рынок стабилизировался.
В то же время в типичных офисах зарплаты могут снизиться. Администраторам и digital-специалистам будет непросто — здесь кандидатов становится больше, чем вакансий.
Ключевой тренд года: средства потекут в профессии, которые прямо влияют на доходы, производство и надёжность бизнеса.