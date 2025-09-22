«Обнаружить достаточно легко»: как распознать поддельные отзывы на маркетплейсах

В мире онлайн-торговли отзывы играют ключевую роль, но что делать, когда большинство из них могут оказаться подделкой?

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков, поделился с порталом «Городовой» секретами, как распознать настоящие мнения покупателей.

Отзывы и рекомендации — лучшая реклама

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу “Ничто не работает лучше, чем отзывы и рекомендации”, — утверждает Дмитрий Чумаков.

Продавцы маркетплейсов прекрасно это понимают и активно используют различные методы для увеличения количества отзывов и повышения оценок своей продукции.

Честный способ — это предоставление баллов или скидок за честное мнение, но есть нюанс.

“Такие отзывы стоят дорого, да и сложно контролировать их содержание”.

Фальшивые отзывы: когда реклама выдает себя

Недобросовестные продавцы прибегают к хитрости.

"Некоторые недобросовестные продавцы самостоятельно либо с привлечением третьих лиц имитируют отзывы добропорядочных покупателей".

“Если продавец вдумчиво подходит к размещению таких отзывов, то отличить их от настоящих достаточно сложно”, — признает маркетолог.

Однако, если продавец не понимает, как пишут реальные покупатели, и вместо отзывов публикует “что-то напоминающее рекламные слоганы”, обнаружить подделку не сложно.

"Это обнаружить достаточно легко. Также бывает, что фальсифицированные отзывы избыточно хорошо представляют продукт, что не похоже на обычную стилистику написания покупателями”.

На что обратить внимание, чтобы не обмануться?

Чтобы определить ненастоящие отзывы, Дмитрий Чумаков советует проверить следующие моменты:

Стилистика написания: Она должна быть разнообразной. Один и тот же стиль во всех отзывах — тревожный звонок. Разные покупатели: Отзывы должны быть от разных людей, а не от одного аккаунта, выдающего себя за нескольких. Временные периоды: Отзывы должны быть получены в разные временные промежутки, а не все за несколько дней. Массовое появление отзывов за короткий срок — явный признак накрутки. Только положительные отзывы. Это должно насторожить.

“Не может быть только полностью положительных отзывов”, — утверждает маркетолог.

Реальные покупатели часто отмечают как плюсы, так и минусы продукта.