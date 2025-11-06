Дружба по расписанию: поезд Петербург — Минск перевёз 2,2 тысячи пассажиров в октябре и ноябре

Новости по теме

Поезд «Дружба» снова в пути: когда отправляется и где раздобыть билеты из Петербурга в Минск

Перейти

Где в Петербурге дышится легче: какие районы Санкт-Петербурга самые чистые

Перейти

120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга

Перейти

«Поезд Москва﻿ – Санкт-Петербург﻿»: четыре станции метро, которые есть в обоих городах

Перейти

Почему «СПб»﻿ стало сокращенным названием Санкт-Петербурга при всего двух заглавных буквах

Перейти