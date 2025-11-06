Дружба по расписанию: поезд Петербург — Минск перевёз 2,2 тысячи пассажиров в октябре и ноябре

В октябре и ноябре «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез 2216 человек. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Курсирование по этому маршруту было возобновлено в указанные месяцы. Наибольший приток пассажиров пришёлся на поездки из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси.
На рейсах в Минск 19 октября и 1 ноября воспользовались услугой 1410 человек. В обратную сторону, то есть из Минска в Петербург, 25 октября и 2 ноября путешествовали 806 пассажиров.
Также ранее сообщалось, что за последнее время пассажирооборот Октябрьской железной дороги увеличился почти на 4 процента.