Дружба по расписанию: поезд Петербург — Минск перевёз 2,2 тысячи пассажиров в октябре и ноябре
Дружба по расписанию: поезд Петербург — Минск перевёз 2,2 тысячи пассажиров в октябре и ноябре

Опубликовано: 6 ноября 2025 13:25
Global Look Press / Alexander Legky

Два рейса в Минск, выполненные 19 октября и 1 ноября, обслужили в общей сложности 1410 пассажиров.

В октябре и ноябре «Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез 2216 человек. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Курсирование по этому маршруту было возобновлено в указанные месяцы. Наибольший приток пассажиров пришёлся на поездки из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси.

На рейсах в Минск 19 октября и 1 ноября воспользовались услугой 1410 человек. В обратную сторону, то есть из Минска в Петербург, 25 октября и 2 ноября путешествовали 806 пассажиров.

Также ранее сообщалось, что за последнее время пассажирооборот Октябрьской железной дороги увеличился почти на 4 процента.

Автор:
Юлия Аликова
Город
