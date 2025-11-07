Беседки, что видели Растрелли: незаметные свидетели парадного Петергофа

Четыре зелёных силуэта, в которых до сих пор дышит императорский Петергоф.

Внутри строгой симметрии Верхний сад Петергофа стоят четыре почти незаметные беседки — казалось бы, лёгкие и воздушные конструкции, но за каждой скрыта не просто история от XVIII века, а целый пласт садово-парковой культуры.

История появления

Первоначальные трельяжные беседки появились здесь уже в 1723 году — площадка к югу от дворца приобрела парадный вид с лёгкой деревянной решёткой из узких брусков, окрашенных в зелёный и белый цвета. Трельяжи в Петергофе служили не просто украшением — они создавали игру света и тени, наполняли сад прохладой и лёгкостью, превращая строгие аллеи в живые зелёные галереи.

В 1737–1740 годах по проектам И. Бланка и И. Давыдова трельяжи превратили в беседки с холщовыми сводами и росписью. А вот в 1763 году архитектурно-садовая композиция подверглась перестройке по проекту Б. Ф. Растрелли.

Состояние и реставрации

К середине XIX века сохранилось лишь четыре таких беседки — две большие и две малые. Большие беседки были разобраны и отстроены заново в 1858 году.

Во время Великой Отечественной войны конструкции беседок серьёзно пострадали: остались лишь каркасы, купола и отдельные декоративные элементы.

Что посмотреть сегодня

– Стройные решётки и колонны беседок, окрашенные бело-зелёным, вписываются в регулярный парк века XVIII.

– Тканевые своды под куполами и декоративные детали — отсылают к утончённости садового искусства времен Елизаветы I.

– Несмотря на реставрации, беседки сохраняют дух эпохи: прогулка мимо них уже не просто прогулка — а путешествие в садовую моду XVIII века.