Сразу шесть: Петербург дал «зелёный свет» проектам городских застройщиков

Помимо одобренных, еще шесть были отклонены, а три направлены на внесение изменений.

В Санкт-Петербурге прошло заседание Градостроительной комиссии, на котором были рассмотрены пятнадцать заявок от строительных компаний. Итоги таковы: шесть планов утвердили, столько же отклонили, а три вернули на пересмотр. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Компания «СЗ Электра» намерена возвести жилой дом на Шпалерной улице, 51, литер Б.

При реализации проекта будет сохранено здание бывшей 3-й Санкт-Петербургской гимназии, и проведён ремонт средней школы № 181 на Соляном переулке, а также подготовлена документация для обновления школы № 636 на набережной Мойки.

Кроме этого, инвестор обеспечит город спортивными залами в посёлке Шушары и кабинетом для врача на Муринской дороге, а также передаст три квартиры: одну однокомнатную и две двухкомнатные.

Строительная компания «Гардиен» займётся возведением дома на Новгородской улице, 14, литер А. В обмен на это девелопер проведёт ремонт детсада № 144 и школы № 294, а также выделит городу одну однокомнатную и две двухкомнатные квартиры.

Помимо прочего, в сотрудничестве с партнёрами планируется строительство дошкольного учреждения на проспекте Маршала Блюхера, рассчитанного на 240 малышей, а также благоустройство прилегающей территории.

«БАЛТРАНЗИТ» построит дом на набережной реки Фонтанки, 130а, литер А. Застройщик обязан не только отремонтировать дошкольное учреждение № 127 и увеличить число мест в нём на 20, но и предоставить две однокомнатные квартиры городу.

Также среди обязательств — возведение детского сада на Комендантском проспекте на 220 воспитанников, создание библиотеки площадью 500 квадратных метров на Ленинском проспекте, благоустройство Троицкой площади и организация транспортного выезда к набережной Фонтанки.

Компания «СЗ Софийская» приступит к строительству жилого дома на Софийской улице, 63, литер А.

По условиям, инвестор возведёт образовательный центр на 420 учеников, предоставит помещения для участкового отделения полиции и районного управления, а также построит боковой проезд вдоль улицы для передачи в муниципальную собственность.

Кроме этого, город сможет выкупить не менее 203,09 квадратного метра в рамках реализации данного проекта.

Девелопер «Ленстройтрест» выполнит строительство на Софийской улице, 61.

В перечень обязательств включены передача помещений для районной администрации и дворницкой, участие в возведении образовательного объекта и строительстве бокового проезда, а также формирование возможности выкупа городу не менее 330 квадратных метров в новом здании.

Совместная инициатива компаний «Дельта» и «Нева Сити» предусматривает строительство дома на Выборгской набережной, 61, литер А.

В числе условий — помещение под детский сад на 80 воспитанников и проведение реконструкции здания школы, рассчитанной на 550 учащихся.

Ранее сообщалось, что городские власти одобрили проекты жилых кварталов на Гражданском проспекте и на территории Колпино.