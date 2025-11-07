От реки до ручья: «Водоканал» начал чистить Охту и Муринский ручей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил к очистке реки Охта и Муринского ручья. Как сообщили представители организации, выполняется комплекс мероприятий, направленных на восстановление природных водоёмов, сообщает 78.ru.
В результате планируется обеспечить жителям и гостям города более чистую и благоустроенную окружающую среду в границах Выборгского, Калининского и Красногвардейского районов.
Экосистему вернут к исходному состоянию и сохранению природного равновесия. В пресс-службе предприятия пояснили важность работ:
«Водоканалу Санкт-Петербурга», имеющему многолетний опыт восстановления биоразнообразия водных объектов и возрождения популяций ценных пород рыб в Неве, поручено с особой ответственностью провести восполнение популяции биологических ресурсов».
Ранее сообщалось, что сброс сточных вод в Муринский ручей был полностью остановлен. Меры по улучшению экологической ситуации реализуются поэтапно.