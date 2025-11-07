Городовой / Город / От реки до ручья: «Водоканал» начал чистить Охту и Муринский ручей
От реки до ручья: «Водоканал» начал чистить Охту и Муринский ручей

Опубликовано: 7 ноября 2025 16:30
Global Look Press / Sergey Chernov / Russian Look

В ближайшее время инициируется проект по возвращению водных систем к их первоначальному состоянию.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил к очистке реки Охта и Муринского ручья. Как сообщили представители организации, выполняется комплекс мероприятий, направленных на восстановление природных водоёмов, сообщает 78.ru.

В результате планируется обеспечить жителям и гостям города более чистую и благоустроенную окружающую среду в границах Выборгского, Калининского и Красногвардейского районов.

Экосистему вернут к исходному состоянию и сохранению природного равновесия. В пресс-службе предприятия пояснили важность работ:

«Водоканалу Санкт-Петербурга», имеющему многолетний опыт восстановления биоразнообразия водных объектов и возрождения популяций ценных пород рыб в Неве, поручено с особой ответственностью провести восполнение популяции биологических ресурсов».

Ранее сообщалось, что сброс сточных вод в Муринский ручей был полностью остановлен. Меры по улучшению экологической ситуации реализуются поэтапно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
