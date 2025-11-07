Дом на курьих ножках в Петербурге, только без Бабы-Яги: странное наследие советского брутализма

Их придумали для будущего, но теперь они — памятник прошлому.

На западной оконечности Васильевского острова стоят четыре высотки, которые петербуржцы прозвали "домами на курьих ножках".

Они действительно как будто парят над землёй: гигантские корпуса, опирающиеся на мощные бетонные опоры, возвышаются над стилобатом, оставляя под собой пустое пространство.

Идея была амбициозной — соединить эстетику модернизма и принципы французского архитектора Ле Корбюзье, позволив дому "дышать", не отнимая у города вид на воду.

От проекта к легенде

Работа над этим комплексом началась в 1981 году в мастерской ЛенНИИПроекта под руководством архитектора Виталия Сохина — ученика знаменитого Сергея Евдокимова. Строительство длилось шесть лет, и два последних корпуса сдали уже после распада СССР.

По замыслу городских властей, на берегу Смоленки должен был появиться новый жилой квартал и парк "Окно в Европу". Но вместо целого микрорайона выросли лишь четыре дома — 22-этажных бетонных башни на 16 опорах каждая.

Так родились петербургские "куроноги" — пример советского брутализма, в котором грубый бетон и техническая мощь становились частью художественного замысла.

Архитектура, которая пугает и восхищает

Фундамент заменяет стилобат — многоуровневая платформа, на которой стоят массивные опоры из монолитного железобетона. Сами жилые этажи начинаются с четвёртого: лифт поднимает жильцов прямо над "ногами", где расположены только технические помещения.

Планировка квартир типична для 80-х: однокомнатные, двух- и трёхкомнатные, но ни одно окно не выходит на север или юг — только восток и запад.

Символ или ошибка?

Первоначальная идея "возвысить жильё над землёй" не сработала так, как задумывалось: "ножки" закрыли вид на воду, а под домами оказалось слишком ветрено.

Сегодня здесь не разрешено ставить автомобили, а жильцы шутят, что при сильном ветре у них "покачиваются люстры".

За тридцать лет капитального ремонта дома так и не дождались, но стали частью архитектурного пейзажа Петербурга — своеобразным памятником эпохе, когда архитекторы верили, что бетон может быть поэтичным.