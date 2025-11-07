Городовой / Город / Не один, а сразу шесть: петербургские мосты засияют художественной подсветкой
Не один, а сразу шесть: петербургские мосты засияют художественной подсветкой

Опубликовано: 7 ноября 2025 17:30
В следующем году на Большом Ижорском мосту планируют начать установку системы подсветки.

В ближайшее время в Санкт-Петербурге появится новая художественная подсветка на пяти мостах города. Такие работы планируется провести на Адмиралтейском, Никольском, Вознесенском, Большом Чухонском и Большом Ижорском мостах. Об этом сообщили в городской администрации.

С инициативой по обустройству подсветки обратилась жительница Колпино к губернатору Александру Беглову. Глава города подчеркнул, что художественная подсветка инженерных сооружений — это визитная карточка Петербурга.

Всего подсветка есть у 38 мостов и их количество теперь увеличится.

В Колпинском районе подготовительные работы по установке подсветки на Большом Ижорском мосту запланированы на следующий год. На остальных упомянутых переправах в данный момент идут проектные работы.

Ранее сообщалось, что сезон разводки мостов завершится в городе в ночь на 30 ноября. Такие сроки традиционно соответствуют осеннему графику работы мостов.

Юлия Аликова
Город
