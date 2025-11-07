«Вилла Родэ»: запретные тайны Петербурга — шампанское, разврат и кровавые революционеры в одном месте

На углу нынешнего Приморского проспекта и улицы Академика Крылова когда-то стояло здание с зеркальными окнами и сценой, куда по вечерам тянулся весь Петербург. В 1908 году управляющий Крестовским садом Адольф Родэ открыл здесь ресторан с французским шефом и модным названием — "Вилла Родэ".

Днём это был респектабельный павильон с обедами под звуки венгерского оркестра. Ночью — совсем другой мир.

Петербургский Яр

"Вилла Родэ" быстро стала легендой. Горожане называли её "Петербургским Яром" — по аналогии с московским кабаре "Яр". Здесь устраивали театральные сцены, пели цыганские хоры, танцовщицы показывали "живые картины". В меню значились экзотические блюда вроде "Купания русалок в шампанском" и "Венеры" — подноса с обнажённой женщиной, украшенной фруктами и цветами.

Со временем при ресторане появился и публичный дом — официально "номера при вилле".

Распутин, Ленин и другие завсегдатаи

"Виллу Родэ" часто посещал Григорий Распутин — здесь его видели чаще, чем в церкви. Сюда заходили Александр Блок и Александр Куприн, выступали Федор Шаляпин и Леонид Собинов.

Александр Амфитеатров вспоминал, что за соседними столами можно было встретить и великих князей, и будущих революционеров — Дзержинского, Луначарского, Зиновьева. Даже Ленин, по слухам, однажды оказался здесь и покинул зал не совсем твёрдой походкой.

От кабаре до политического клуба

Сухой закон 1914 года ненадолго остудил весёлую жизнь заведения, но алкоголь подавали тайно — "в чашках" и за закрытыми дверями.

После революции в здании открыли политический клуб "Искра". Владимир Ленин действительно выступал здесь — уже не как гость кабаре, а как глава новой власти.

В 1918 году ресторан окончательно закрыли: красногвардейцы нашли в подвале десятки тысяч бутылок вина и коньяка. Адольф Родэ был арестован. По одной из версий, позже он работал завхозом в Доме учёных, по другой — эмигрировал во Францию и открыл ресторан с тем же названием.