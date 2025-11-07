Молочная ферма Марии Фёдоровны — или как императрица решила стать дояркой

В самом сердце Павловского парка, среди холмов и аллей, стоит Молочный домик — каменное здание, которое больше напоминает декорацию из пасторальной пьесы XVIII века, чем ферму.

Построен он был в 1782 году по проекту Чарльза Камерона по заказу Марии Фёдоровны — супруги Павла I.

Императрица мечтала о чём-то "родном" — как в её детстве в Вюртемберге. Камерон даже получил план настоящего немецкого сельского домика, чтобы воплотить его в российском пейзаже. Так в Павловске появилась ферма, где всё выглядело по-заграничному, но служило вполне практичным целям.

Где доили коров и пили из фарфора

Молочный домик состоял из двух частей: в одной стояли шесть ухоженных коров, в другой хранили молоко. Между ними — просторный зал с изящной мебелью и дорогим фарфором.

Здесь Мария Фёдоровна с фрейлинами даже пробовали себя в роли доярок, для чего коров каждый раз мыли и расчёсывали.

Из фермы — в место отдыха

Со временем Молочный домик утратил хозяйственное значение и стал парковым павильоном. В XIX веке здесь можно было бесплатно попробовать свежее молоко — каждому посетителю по стакану.

Соломенная крыша не раз горела и в итоге была заменена, интерьер упрощали и заново украшали. Даже во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, но позже было восстановлено в своём историческом виде.

Сегодня Молочный домик выглядит почти так же, как при Марии Фёдоровне: каменные стены, деревянные балки, тёплый свет из окон.