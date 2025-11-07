Тайны петербургской подземки:﻿ 6 станций с обманчивыми названиями — куда стоит ехать и что увидеть

Петербургское метро, насчитывающее 73 станции, демонстрирует удивительную консервативность в вопросе переименования. За 70 лет существования подземки лишь 5% станций сменили свои названия.

В отличие от Москвы, где переименования происходят активнее, Северная столица, по-видимому, предпочитает сохранять историческую (идеологическую) связь, даже когда она выглядит неуместно.

Ленинградское «наследие»: Как 6 станций метро хранят память о коммунизме?

После распада СССР летом 1992 года были переименованы три станции: «Комсомольская» стала «Девяткино», «Площадь Мира» — «Сенной площадью», а «Красногвардейская» — «Новочеркасской».

В 2018 году «Новокрестовская» была переименована в «Зенит», следуя московской тенденции.

Но в целом, город, позиционирующий себя как «окно в Европу», по-прежнему хранит множество названий, «пропитанных идеологической тематикой коммунистической эпохи».

«Пионерская» — «Коломяжская»: Возвращение к историческим корням

Станция «Пионерская», открытая в 1982 году, получила свое название «для галочки» в честь 60-летия пионерской организации, хотя непосредственной связи с ней в районе станции не было.

«Логичным было бы назвать ее „Коломяжская“ по Коломяжскому проспекту», — считают урбанисты, указывая на название улицы, происходящее от бывшей деревни Коломяги.

Альтернативой могло быть проектное название «Богатырский проспект» («Богатырская»).

«Горьковская» — «Кронверкская»: Устранение идеологического наследия

Станция «Горьковская», открытая в 1963 году, носила имя писателя, пользовавшегося поддержкой советских властей. Хотя соседний Кронверкский проспект был десоветизирован, название станции осталось прежним.

Предлагается переименовать ее в «Кронверкская» — по названию фортификационного укрепления Петропавловской крепости.

Другой вариант — «Александровский парк», в честь расположенного рядом парка, вестибюль станции после ремонта которого напоминает «летающую тарелку».

«Пролетарская» — «Шлиссельбургская»: Акцент на географическое расположение

«Пролетарская», одна из самых глубоких станций города, названа в честь стачки рабочих 1901 года.

Однако, «в современных условиях станцию логичнее будет назвать „Шлиссельбургская“, поскольку автодорога от станции ведет до города-крепости Шлиссельбург».

«Улица Дыбенко» — «Веселый поселок»: Возвращение исторического названия

Восточная конечная станции, открывшаяся в 1987 году, носит имя революционера Петра Дыбенко, который сам был репрессирован.

В 2000-е годы предлагалось переименовать ее в «Веселый поселок», по историческому названию района, но предложение так и не было реализовано.

«Фрунзенская» — «Парфеновская» или «Варшавская»: Устранение путаницы и увековечивание памяти

Станция «Фрунзенская», названная в честь революционера Михаила Фрунзе, находится недалеко от бывшего Варшавского вокзала, хотя улица и район носят другое имя.

Предлагается присвоить ей название «Парфеновская» по параллельной улице, названной в память о купце Дмитрии Парфенове, или «Варшавская», в честь вокзала.

«Проспект Большевиков» — «Оккервиль»: Возвращение к топонимике местности

Станция «Проспект Большевиков», названная в честь большевиков, в 2007 году предлагалась к переименованию в «Оккервиль» по названию протекающей рядом реки. Однако, губернатор тогда не поддержал это предложение.

Переименование этих станций, по мнению урбанистов, — важный шаг к «декоммунизации топонимики города и возвращению к историческим корням».

Новые названия, отражающие особенности местности и увековечивающие память о выдающихся личностях, могли бы сделать петербургское метро более понятным и привлекательным.