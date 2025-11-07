Городовой / Город / Под каскадами Петергофа — тайный мир фонтанов, куда не заходят туристы
Под каскадами Петергофа — тайный мир фонтанов, куда не заходят туристы

Опубликовано: 7 ноября 2025 15:15
Большой каскад с гротами
Под каскадами Петергофа — тайный мир фонтанов, куда не заходят туристы
Городовой ру

Под сверкающими фонтанами Петергофа скрывается место, куда не доходит дневной свет.

Тысячи туристов приходят к Большому каскаду, чтобы увидеть сияние золота и фонтанов. Но мало кто догадывается, что прямо под ногами — другое царство.

Сеть каменных залов, прохладных арок и водяных ловушек, спрятанных от солнца, — гроты Большого каскада, одно из самых загадочных мест Петергофа.

Где начиналась петровская фантазия

Гроты появились между 1716 и 1720 годами — ещё по замыслу Петра I. Архитекторы Жан-Батист Леблон, Николо Микетти и Иоганн Браунштейн создали не просто подземные помещения, а "водный театр", где инженерия встречалась с прихотью.

Верхний и Нижний гроты облицованы туфом, украшены мрамором, позолотой и фонтанами, а между ними — мраморная балюстрада с бронзовыми тритонами.

Развлечения с водой

Пётр I любил удивлять гостей. В Нижнем гроте он задумал установить "шутихи" — водяные розыгрыши, которые срабатывали, стоило кому-то потянуться за фруктом на столе.

Тонкие струйки воды взмывали вверх, осыпая гостей фонтаном смеха. Позже появились и водяные завесы у выхода: пройти сухим отсюда было почти невозможно.

Гроты сегодня

Большой каскад с гротами и сегодня сохраняет ту самую "петровскую" идею — торжество игры и инженерного чуда. Теперь здесь — музей, где можно увидеть трубы XVIII века, по которым до сих пор течёт вода к фонтанам, а также подлинную кирпичную кладку начала XVIII столетия.

И только побывав здесь, под звоном воды и каплями на камнях, понимаешь, что Петергоф — это не только золото, но и прохлада, тишина и тайна.

Елизавета Астахова
Город
