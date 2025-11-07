Городовой / Общество / «Доминируют насыщенные шоколадные»: какой маникюр сейчас в тренде
«Доминируют насыщенные шоколадные»: какой маникюр сейчас в тренде

Опубликовано: 7 ноября 2025 16:00
globallookpress/ Elena Mayorova

Праздничные акценты для идеального маникюра.

С приходом холодов меняются не только гардероб и настроение, но и предпочтения в маникюре.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич поделилась с порталом «Городовой» актуальными трендами, которые помогут создать безупречный образ в ноябре и декабре, сочетая «глубину и уют» с «праздничным блеском».

«Глубина и уют» или «праздничный блеск»: Выбираем идеальный маникюр сезона

Ноябрьский маникюр, по словам Дарьи Правич, — это время «согревающих, сложных оттенков и сдержанной элегантности». В цветовой палитре доминируют насыщенные тона:

«Доминируют насыщенные шоколадные, бургунди и пыльные розовые оттенки».

В дизайне на первый план выходят матовые текстуры и изящный микро-арт.

«Крошечные точки, линии и геометрические фигуры, выполненные тонкой кистью на однотонном фоне» — актуальное решение.

Также в тренде остается лунный маникюр, или обратный френч, выполненный в темной гамме.

Рубиново-красный и «кошачий глаз»: Декабрьские цвета, которые покорят всех

Декабрь же требует сияния и праздничных акцентов, но без излишней вычурности. Классические «рубиново-красный и елочно-зеленый» получают новое прочтение, а к ним присоединяются «холодные металлики — серебро и цвет „кошачий глаз“».

В дизайне акцент делается на глиттер:

«Идеальный вариант — акцентный глиттер. Например, один палец, покрытый плотным блеском, или тонкие блестящие полосы».

Для создания праздничного настроения предлагается добавить тонко нарисованные снежинки на темном фоне или изящные веточки омелы. Эти детали, по мнению стилиста, «добавят праздничного настроения».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
