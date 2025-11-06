Городовой / Город / Белка из Юго‑Восточной Азии: почему о ней вдруг заговорил Ленинградский зоопарк
Белка из Юго‑Восточной Азии: почему о ней вдруг заговорил Ленинградский зоопарк

Опубликовано: 6 ноября 2025 14:33
Белка Превоста обитает преимущественно на высоте около 20 метров над землёй.

В Ленинградском зоопарке поделились сведениями и видео о белке Превоста, которая происходит из регионов Юго-Восточной Азии.

Как рассказали сотрудники зоосада, большую часть времени это животное проводит на высоте до двадцати метров, перемещаясь между кронами деревьев.

Для питания она использует разнообразную пищу: в её рацион входят орехи, плоды деревьев, семена, почки, а также насекомые и яйца птиц.

У белки Превоста выделяется необычная окраска: спина тёмная, бока белые, а живот рыжий.

Эта цветовая гамма помогает ей прятаться среди листвы, ведь подобное сочетание цветов позволяет животному почти полностью сливаться с окружающей средой, создавая иллюзию света и тени между ветвями. Такая маскировка облегчает выживание в густых лесах.

Недавно в зоопарке отмечали, что миниатюрные обезьяны получили на угощение тыкву с сюрпризом внутри.

Подобные подарки часто радуют обитателей сада и становятся поводом для наблюдений посетителей. Новые детали из жизни животных регулярно рассказывают в сообществах зоопарка в социальных сетях.

Юлия Аликова
