Белка из Юго‑Восточной Азии: почему о ней вдруг заговорил Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке поделились сведениями и видео о белке Превоста, которая происходит из регионов Юго-Восточной Азии.
Как рассказали сотрудники зоосада, большую часть времени это животное проводит на высоте до двадцати метров, перемещаясь между кронами деревьев.
Для питания она использует разнообразную пищу: в её рацион входят орехи, плоды деревьев, семена, почки, а также насекомые и яйца птиц.
У белки Превоста выделяется необычная окраска: спина тёмная, бока белые, а живот рыжий.
Эта цветовая гамма помогает ей прятаться среди листвы, ведь подобное сочетание цветов позволяет животному почти полностью сливаться с окружающей средой, создавая иллюзию света и тени между ветвями. Такая маскировка облегчает выживание в густых лесах.
Недавно в зоопарке отмечали, что миниатюрные обезьяны получили на угощение тыкву с сюрпризом внутри.
Подобные подарки часто радуют обитателей сада и становятся поводом для наблюдений посетителей. Новые детали из жизни животных регулярно рассказывают в сообществах зоопарка в социальных сетях.