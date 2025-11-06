Колпино получит тактовые электрички лишь вслед за пуском ВСМ Петербург—Москва

В ходе личной встречи с жителями губернатор Александр Беглов рассказал, что после начала работы высокоскоростной линии между Москвой и Петербургом увеличится количество пригородных поездов и в Колпино начнётся тактовое движение.

Запуск новой транспортной магистрали должен состояться в 2028 году. Губернатор напомнил, что этот проект входит в перечень важнейших задач для развития города.

«Для нас ВСМ — один из мегапроектов XXI века. Он входит в нашу программу „Десять приоритетов развития Петербурга“ до 2030 года. Это новые возможности для города и всей нашей агломерации. Время в пути до Москвы — чуть больше двух часов, до Великого Новгорода — меньше получаса», — сказал Беглов.

В ходе обсуждения житель Лиговского проспекта поднял вопросы об интересах жителей прилегающих районов, необходимых мерах по защите от шума, изменениях в расписании электричек и организации пересечения скоростной линии с городской уличной сетью.

Беглов ответил, что проект нацелен на улучшение условий на всех участках, по которым пройдёт будущая железная дорога, а вопрос переселения тщательно прорабатывается, сообщает 78.ru.

Запланировано расселение нескольких домов по Фарфоровской и Днепропетровской улицам, что затронет 71 квартиру, и все семьи получат новое жилье. Этот процесс находится под постоянным контролем городских властей.

Градоначальник отметил, что пригородное железнодорожное сообщение на Московском направлении не только сохранится, но и станет удобнее. Станция «Волковская» будет перестроена под нужды электричек, маршруты которых переведут с вокзала, а работы завершатся во втором квартале 2027 года.

С началом эксплуатации нового высокоскоростного сообщения освободится основной путь Октябрьской железной дороги, что обеспечит дополнительный рост числа пригородных поездов.

В Колпино стартует регулярное движение с фиксированными интервалами. Ожидается, что проект принесёт значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры.

По оценкам, внедрение этой линии приведёт к росту деловой активности в городских и пригородных районах на 15–20 %.

Таким образом, запуск магистрали может изменить как транспортную картину, так и экономическую динамику региона.