Тайна урны со спиртом: как на самом деле прятали внутренности монархов Романовых в Петербурге

Петропавловский собор Санкт-Петербурга давно и прочно занял свое место как главная императорская усыпальница Дома Романовых.

Продолжая допетровскую традицию Архангельского собора Московского Кремля, петербургская усыпальница заслуживает отдельного внимания не только как архитектурный шедевр, но и как уникальный некрополь.

Речь пойдет именно о деталях захоронений — о том, как технически было устроено последнее пристанище монархов.

Ранние тени и перенос столицы

Первое захоронение в соборе произошло еще в первоначальной деревянной церкви — там обрела покой дочь Петра I, Екатерина, не дожив до двух лет. Перенос столицы в 1712 году потребовал перестройки храма.

В еще недостроенном каменном соборе нашли упокоение две другие дочери Петра и Екатерины I — Наталья и Маргарита, умершие в младенчестве. В те смутные времена, когда шла Северная война, о должных церемониях, вероятно, не думали.

Постепенно собор стал императорской усыпальницей. Под колокольней были похоронены жена царевича Алексея, Шарлотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская, и сам Алексей Петрович.

Именно тогда стало ясно, что собор обречен на роль некрополя. Увеличившийся срок между кончиной и погребением потребовал подготовки к церемонии, что, в свою очередь, привело к необходимости обязательного бальзамирования.

Склеп, ковчег и хранение сердец

Технические детали захоронений поражают своей изощренностью. Склеп представляет собой камеру, расположенную на глубине около 2,5 метров и обложенную кирпичом. В подготовленный склеп помещался ковчег из красной меди.

Уже в него опускался дубовый гроб с телом покойного. Ковчег плотно закрывался на висячие замки, ключи от которых хранились у министра Императорского двора.

“По обрезам стен укладывали 2 каменные плиты, на них опорные дуги-кружала, по которым наводился кирпичный свод”.

Особая деталь касалась бальзамирования. На дне склепа, в изголовье гроба, заранее делалось углубление. Накануне похорон туда помещали внутренние органы, извлеченные при бальзамировании.

Сердце и мозг запаивали в серебряную урну со спиртом, а остальные органы укладывали в дубовый, обитый изнутри свинцом ящик. Все это затем обшивалось черным сукном и перевязывалось серебряным шнуром.

Петр I и Екатерина I — исключение из правил

Император Петр I не увидел окончательного строительства храма. Его гроб простоял шесть лет в деревянной часовне, установленной прямо посреди недостроенного храма. Через два года к нему присоединились останки Екатерины I.

Только в 1731 году Анна Иоанновна повелела предать их земле, поскольку собор был наконец закончен. Таким образом, в соборе имеется два захоронения, отличающихся от всех остальных — монарх и его супруга покоятся в одном склепе.

Вскрытия и генетические изыскания

Слухи о повальном вскрытии захоронений считаются беспочвенными.

В соборе вскрывали гробницы лишь трижды: в 1939 году по просьбе греческого правительства для изъятия останков Александры Георгиевны; в 1994 году вскрывалась гробница Великого Князя Георгия Александровича; и в 2015 году — Александра III.

Последние два вскрытия проводились “с целью получения генетического материала для установления подлинности останков последнего императора”. Процесс показал, что до этого момента никто не вторгался в эти захоронения.

Уникальный случай Николая II и последние детали

В соборе упокоены все российские императоры, кроме Петра II (похоронен в Москве) и Ивана VI (место захоронения неизвестно). К концу XIX века место закончилось, и пришлось строить отдельную великокняжескую усыпальницу.

Исключением из общего правила стало захоронение последнего императора — Николая II. Его погребение в Екатерининском приделе было вызвано не отсутствием места, а иными причинами.

Николай II отрекся от престола за себя и сына и умер как полковник.

Во-вторых, впервые среди Романовых были погребены слуги. Эта камера двухуровневая: в нижнем ярусе покоятся останки доктора Боткина, повара Харитонова, горничной Демидовой и лакея Труппа; в верхнем, отделенном ажурной решёткой, — Николай II, Александра Федоровна и три дочери.

Финальная деталь — надгробия. Особенно выделяются плиты из монолитов зеленой алтайской яшмы (Александр II) и уральского родонита (Мария Александровна). При их установке потребовалось частичное вскрытие камер для укрепления стенок.

Рядом с большой усыпальницей, у алтарной стены, расположено старейшее и самое маленькое кладбище Петербурга — Комендантское.

Здесь обрели покой 19 из более чем 30 комендантов крепости. Они были разных вероисповеданий, но их объединяла почетная должность коменданта Петропавловской крепости.

