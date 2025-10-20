Императорские сокровища в бегах: Лувр ограблен, петербургский Эрмитаж начеку

Недавнее ограбление Парижского музея Лувр, о котором сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, вызвало широкий резонанс.

Хотя детали украденного министр не уточнила, социальные сети Лувра подтвердили, что музей был закрыт в связи с «исключительными обстоятельствами».

Французские СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что из музея были похищены предметы из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

«Семь минут до рассвета»: Мастерский план грабителей

По некоторым данным, преступники использовали грузовой лифт со стороны набережной Сены, чтобы проникнуть в галерею Аполлона. Разбив окна, они всего за семь минут сумели похитить девять ценных предметов.

Рядом с музеем была найдена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III. Для проникновения они, предположительно, использовали подъемный кран, установленный с набережной Сены.

Петербургская реакция: Сравнение с Эрмитажем

Новость вызвала бурное обсуждение среди петербуржцев.

«Жидковато как-то с комментариями. Вот если бы Эрмитаж ограбили — это да. За три сотни перевалило бы..», — отмечают пользователи в сети, намекая на масштабы возможных хищений из российского музея.

Другие с иронией добавляют:

«Из Эрмитажа будто бы ни разу ничего не сперли… посмешил».

Судьба украденного: Черный рынок или коллекционер?

Ольга Русакова, управляющий директор Московского аукционного дома, заявила ТАСС, что грабители, скорее всего, не смогут легально продать украденные драгоценности.

«Ни один аукционный дом или галерея не возьмутся за реализацию украденных предметов», — пояснила она.

Предполагается, что драгоценности могут быть проданы по частям на черном рынке или предназначены для частного коллекционера, выполняющего «заказ».

Париж под ударом: От Нотр-Дама до Лувра

Некоторые комментаторы видят в череде происшествий с парижскими достопримечательностями тревожную тенденцию:

«Не Эрмитаж, но тоже обидно».

«Нотр-Дам сгорел, Лувр ограбили — что-то не везет Парижу».

Это высказывание отражает общее ощущение незащищенности культурного наследия, которое, кажется, становится все более уязвимым перед лицом преступников.