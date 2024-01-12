Индейка больше не получится сухой: с этой технологией станете профи

Смело называть себя профи в кулинарии могут те, у кого получается готовить нежнейшую индейку. Однако у многих мясо выходит чересчур сухим. С одной хитрой технологией такого сценария легко избежать. Запекать постную птицу нужно в собственном соку, чтобы мякоть разваливалась на волокна.

Для достижения максимального эффекта покупайте филе бедра, а не грудку. Его нужно хорошо просушить и выложить на большой лист пергаментной бумаги. Обмажьте мясо в растительном масле, адыгейской соли и любимых специях. Далее нужно запечатать куски так, чтобы получился конверт.

Следите, чтобы не было дыр, иначе весь сок вытечет. Разместите заготовку на противне и отправьте запекаться при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Как только увидите результат, тут же потекут слюнки, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

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