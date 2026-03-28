Интересуются только когтеточкой: топ кошек, которые не дерут мебель - всего 4 породы

Находятся люди, которые опасаются заводить кошек из-за страха за свой дом. Они боятся, что питомец начнет плохо себя вести, драть обои, мебель и другие поверхности. Для того чтобы этого не случилось, важно выбирать те породы животных, которые не склонны к подобному поведению.
Бирманская кошка
Кошки этой породы имеют развитый ум, сбалансированный темперамент. Если им запретить портить мебель и обои, то они точно не будут нарушать правила. Питомцы очень привязаны к человеку, отличаются ласковым нравом.
Персидская кошка
«Персы предпочитают спокойную обстановку, они всегда действуют весьма предсказуемо. Маловероятно, что вы обнаружите кота на обеденном столе, или что он когда-нибудь заберется на ваш холодильник, а также начнет драть мебель», - сообщает РБК.
Рэгдолл
Кошка отличается мягким и покладистым характером, поэтому она не будет проказничать. Питомцы легко приучаются к когтеточке, не пытаются конфликтовать с человеком, так как имеют особую привязанность.
Мейн-кун
У породы хорошо развиты инстинкты, но это не мешает питомцу пользоваться только когтеточкой. Животные отличаются невероятной сообразительностью, легко понимают человека, а также никогда не пакостят и не мстят.
