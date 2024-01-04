Исход может быть трагичным: что делать, если питомец проглотил «дождик»

Новогодняя мишура и «дождик» представляют серьезную угрозу для братьев наших меньших. Проглоченное украшение может привести к ужасной трагедии. Следите за кошкой в оба, если не хотите допустить такого финала.

Ветеринар Николай Логинов предупредил, что наибольшую опасность представляет именно мишура. Она часто вызывает непроходимость, из-за которой иногда приходится прибегать к хирургическому вмешательству. С дождиком все не так страшно, но тем не менее так же рискованно.

«Нужно сначала понаблюдать за состоянием, но ни в коем случае не пытайтесь сами его вытянуть, если кончик появился в анальном отверстии. Он проходит через весь ЖКТ и кишечник просто соберется в гармошку, что вызовет летальный исход. В таком виде нужно везти кошку к ветеринару, а он будет решать вопрос. Маленький же кусочек дождика легко выйдет сам», — объяснил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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