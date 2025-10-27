История с душком: как выглядели и функционировали туалеты в древней Руси

Когда мы представляем Древнюю Русь, на ум приходят хоромы, купола, берестяные грамоты — но не туалеты. Между тем, археологи радуются, когда находят именно их. Потому что древний нужник — это настоящий клад, буквально.

Почему археологи их любят

В отличие от мусорных ям, куда выбрасывали только ненужное, в туалете могли оказаться вполне ценные вещи — случайно. В Древней Руси не было карманов, и мелкие предметы вроде ключей, гребней или ножей носили за поясом.

Стоило неудачно повернуться — и вещь летела вниз. Доставать, понятно, никто не спешил. Поэтому, когда археологи Новгорода наткнулись на древний туалет, внутри нашли целую коллекцию — ножницы, ложки, браслеты, кресала, гребешки.

Всё в отличном состоянии, потому что органическая среда прекрасно законсервировала металл и дерево.

Как они выглядели

Конструкция почти не изменилась за тысячу лет. Всё просто: яма глубиной около двух метров, сверху — деревянная надстройка. Внутри — бревенчатый колодец, чтобы стены не осыпались. В летнее время содержимое пересыпали мхом или торфом, чтобы уменьшить запах. Фактически — древняя биотуалетная технология.

Что осталось от запаха

Ничего. За тысячу лет всё превратилось в обычную землю. Поэтому на этих участках археологи работали с азартом и без скривившихся лиц. Более того, студентам платили надбавку — за вредность и за находки. Ведь именно в таких ямах история сохранялась лучше всего.