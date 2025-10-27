Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато

Если вы когда-нибудь стояли у железнодорожных путей, то наверняка замечали эти загадочные надписи на вагонах. Кажется, что вагон тогда вообще нельзя двигать — ни вперёд, ни назад. Но всё не так страшно.

Что такое «с горки не спускать»

На сортировочных станциях составы разбирают по путям с помощью горки — тепловоз толкает вагоны вверх, потом их отпускают, и они катятся под уклон. При этом вагоны сталкиваются, чтобы сцепиться.

Удар — часть процесса. Но если в вагоне бензин, газ или автомобили, удар может стоить слишком дорого. Поэтому такие вагоны с горки не роняют — их сортируют вручную, медленно и аккуратно, либо спускают под контролем тепловоза.

А «при маневрах не толкать» — это как?

Это значит: нельзя резко осаживать или отпускать вагон, чтобы тот сам докатился и сцепился по инерции. На станциях так часто экономят время и солярку: подтолкнули — и вагон сам катится.

Но если он с пассажирами, техникой или опасным грузом, даже лёгкий удар может привести к аварии.

Как же тогда двигать

Ответ простой: только тянуть. Машинист должен подъехать вплотную, сцепиться и тянуть вагон вместе с локомотивом до нужного места. Никаких рывков, толчков или свободного хода.