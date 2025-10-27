Городовой / Общество / Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато

Опубликовано: 27 октября 2025 14:00
метро
Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато
Фото: Городовой.ру

А еще толкать при маневрах.

Если вы когда-нибудь стояли у железнодорожных путей, то наверняка замечали эти загадочные надписи на вагонах. Кажется, что вагон тогда вообще нельзя двигать — ни вперёд, ни назад. Но всё не так страшно.

Что такое «с горки не спускать»

На сортировочных станциях составы разбирают по путям с помощью горки — тепловоз толкает вагоны вверх, потом их отпускают, и они катятся под уклон. При этом вагоны сталкиваются, чтобы сцепиться.

Удар — часть процесса. Но если в вагоне бензин, газ или автомобили, удар может стоить слишком дорого. Поэтому такие вагоны с горки не роняют — их сортируют вручную, медленно и аккуратно, либо спускают под контролем тепловоза.

А «при маневрах не толкать» — это как?

Это значит: нельзя резко осаживать или отпускать вагон, чтобы тот сам докатился и сцепился по инерции. На станциях так часто экономят время и солярку: подтолкнули — и вагон сам катится.

Но если он с пассажирами, техникой или опасным грузом, даже лёгкий удар может привести к аварии.

Как же тогда двигать

Ответ простой: только тянуть. Машинист должен подъехать вплотную, сцепиться и тянуть вагон вместе с локомотивом до нужного места. Никаких рывков, толчков или свободного хода.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью