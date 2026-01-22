Итальянец в шоке: зачем русские делают это?

В России существует ряд традиций и суеверий, которые зачастую вызывают удивление у тех, кто приехал из других стран.

Не всегда иностранцы могут понять, почему русские придают такое значение, например, рассыпанной соли или запрету свистеть в помещении. Однако особый интерес у гостей страны вызывает обычай садиться перед дорогой.

Этот обычай стал темой обсуждения среди подписчиков ведущего программы «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ, итальянца Федерико Арнальди.

Он рассказал в своём блоге, что, хотя живёт в России уже достаточно долго, до сих пор не понимает смысла этой традиции. Тем не менее Федерико признался:

«В России можно опаздывать, но нельзя не посидеть. Я до сих пор не понимаю, как это работает, но уже соблюдаю», — объяснил он подписчикам в соцсетях.

Пользователи активно прокомментировали его рассказ и объяснили, для чего на самом деле нужно присаживаться перед поездкой. По их словам, таким образом человек желает себе благополучного пути и защиты от неудач в дороге.

Некоторые комментаторы добавили, что этот обычай имеет и практическую пользу. Они обратили внимание иностранца на то, что, даже если у тебя мало времени, стоит ненадолго присесть и подумать о том, не забыл ли ты что-нибудь важное, например, документы.

По мнению россиян, эта привычка — следствие осторожности и желания всё проверить перед отправлением.

В ходе обсуждения подписчики вспомнили ещё об одном суеверии. Оно связано с тем, что, если вдруг пришлось вернуться из-за забытой вещи, необходимо дома посмотреться в зеркало.

Считается, что в противном случае поездка может не заладиться.

