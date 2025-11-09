В этом здании Петербурга «перевоспитывали» самых опасных подростков — и вот к чему это привело

На углу Старо-Петергофского стояла республика без гимна и флага, ставшая известной на всю страну.

На углу Старо-Петергофского проспекта 19 в Петербурге скрывается здание, в котором начиналась одна из самых необычных страниц советской школьной истории. Здесь, в начале 1920-х годов, располагалась школа-коммуна для трудновоспитуемых подростков — организация, ставшая прототипом повести Республика ШКИД.

Откуда растут корни

Учреждение было основано педагогом Виктор Николаевич Сорока‑Росинский (по прозвищу Викниксор) в 1918 году, чтобы работать с мальчиками-беспризорниками, оказавшимися на улицах Петрограда после революции и гражданской войны.



В 1920—1925 годах школа находилась по адресу Старо-Петергофский проспект, 19 на углу с Курляндской улицей.

Республика ШКИД — школа и литературный образ

Работа школы стала основой повести "Республика ШКИД", написанной бывшими воспитанниками — Леонид Пантелеев и Григорий Белых, опубликованной в 1927 году.

События, описанные в книге — специальная коммуна, коллективное самоуправление, ежедневные трудовые и учебные процессы, конфликты и самоорганизация — отражают реалии школы-коммуны.

Практика и эксперимент

Система воспитания Виктора Сорока-Росинского предполагала: учитель не просто командует — он участвует. Детей вовлекали в игры, творчество, самоуправление, учебу и труд.

При этом учреждение имело закрытый интернатский статус и принимало подростков-беспризорников, а также тех, кого считали трудновоспитуемыми.

Наследие в камне и слове

На фасаде здания установлена мемориальная доска, которая сообщает:

"В этом здании в 1920–1925 годах находилась школа-коммуна имени Ф. М. Достоевского (Республика ШКИД)".

После 1925 года школа-коммуна преобразована, но её имя и история живут в литературе, кино (фильм "Республика ШКИД", 1966 г.) и исследованиях советской педагогики.

