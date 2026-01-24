Городовой / Город / Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кошмар на вашей кухне: какая повседневная привычка угрожает здоровью всей семьи Город
Отказался от популярного сервиса, теперь покупаю билеты реально дешево: узнал лайфхак от туроператора Полезное
Парковка у больниц: почему бесплатные места для пациентов могут обернуться хаосом Город
Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек Город
Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки

Опубликовано: 24 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки
Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В центре Санкт-Петербурга начали убирать новогоднюю ель, установленную на Дворцовой площади. Как сообщил 78.ru руководитель Центра рекламы и праздничного оформления города Андрей Чистяков, первые декоративные элементы уже сняли.

Чистяков уточнил:

«Так как у нас впереди выходные дни, мы демонтаж начнём медленно, а уже к понедельнику приступим к более ёмким работам», — пояснил он.

Работы планируют завершить в течение следующей недели. Сначала уберут шары, затем декоративные гирлянды. После этого снимут электрические элементы.

Дерево, как отметили специалисты, дальше переработают: из древесины изготовят настенные часы и игрушки для детей. Готовые сувениры передадут детским учреждениям.

До этого отмечалось, что на Рождественской ярмарке Петербурга за сезон удалось реализовать 50 тонн продукции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью