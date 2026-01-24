Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки

В центре Санкт-Петербурга начали убирать новогоднюю ель, установленную на Дворцовой площади. Как сообщил 78.ru руководитель Центра рекламы и праздничного оформления города Андрей Чистяков, первые декоративные элементы уже сняли.
Чистяков уточнил:
«Так как у нас впереди выходные дни, мы демонтаж начнём медленно, а уже к понедельнику приступим к более ёмким работам», — пояснил он.
Работы планируют завершить в течение следующей недели. Сначала уберут шары, затем декоративные гирлянды. После этого снимут электрические элементы.
Дерево, как отметили специалисты, дальше переработают: из древесины изготовят настенные часы и игрушки для детей. Готовые сувениры передадут детским учреждениям.
До этого отмечалось, что на Рождественской ярмарке Петербурга за сезон удалось реализовать 50 тонн продукции.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».