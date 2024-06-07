Из Турции уедете с пустым кошельком: пять ошибок, которые заставляют вас тратить больше

Многие россияне ждут своего отпуска целый год. Поэтому, когда долгожданные каникулы наконец наступают, хочется как следует расслабиться и позволить себе немного легкомысленных трат. Но порой легко поддаться искушению и спустить все свои деньги. Чтобы не уехать с пустым кошельком, избегайте пяти грубых финансовых ошибок.
Не меняйте валюту в аэропорту или в отеле
Не спешите бежать к первому попавшемуся обменнику, а также не соглашайтесь на обмен валюты в отеле и не принимайте предложения гидов. Лучше дойдите до банка и обменяйте валюту там. Велика вероятность, что курс здесь окажется для вас гораздо выгоднее. Идеальное место для обмена денег — крупный банк, например, DenizBank.
Не покупайте экскурсии у отельного гида
Как правило, они значительно дороже, чем в агентствах, которые располагают свои информационные точки прямо на улицах. Покупать тур у гида от отеля стоит только в том случае, если вы остановились в малолюдном местечке вдали от цивилизации. А вот в крупных городах легко можно найти гидов в разы дешевле.
Не спешите с покупкой сувениров
Часто экскурсия включает в себя заезд на какую-нибудь фабрику или в магазин с сувенирной продукцией. Но не спешите покупать ее прям там, ведь наценка может оказаться довольно большой. Обычно в популярных сувенирных лавках продаются все те же безделушки, что и в магазинчиках, расположенных чуть дальше от центра: магниты, аксессуары и платки можно всегда купить там. А что касается сладостей, то в супермаркетах или на рынках они всегда в несколько раз дешевле, чем на фабрике.
Не бойтесь торговаться
Почему бы не получить скидку, если есть такая возможность. Многие турецкие продавцы охотно идут навстречу и снижают цену для покупателя. Для этого туристу просто нужно проявить чуть больше заинтересованности. Опытные путешественники отмечают, что ели похвалить товар продавца, то он охотно скинет процентов двадцать.
А еще, как ни странно, шопинг в крупных городах обходится дешевле. А вот в небольших курортных поселках чересчур завышают цены, потому что туристов там больше, чем местных.
Не теряйте бдительность
Иногда турки могут обманывать туристов, которые не привыкли к иностранной валюте и уж тем более не понимают языка. В магазинах, кафе и даже аптеках внимательно проверяйте чек. Нередко бывает такое, что персонал может пробить лишнего, в надежде, что турист не заметит или не поймет. Чтобы не переплачивать зря, внимательно сверяйте итоговую сумму с тем, что вы приобрели.
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